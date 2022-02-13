"Перельоти над Україною небезпечні": SkyUp призупинила продаж квитків

SkyUp призупинила продаж квитків / УНІАН

Авіакомпанія SkyUp тимчасово припинила продавати квитки через вимоги лізингодавців про повернення літаків.

У заяві авіаперевізника сказано, що після інциденту з рейсом "Фуншал-Київ" інші лізингодавці заявили схожі вимоги. Вони зажадали повернути літаки на територію ЄС. Тому авіакомпанія припинила продаж квитків на рейси 14-16 лютого.

У SkyUp додали, що ситуація потребує вирішення на державному рівні.

"Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси в штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти від 14 до 16 лютого 2022 року і очікуємо вирішення ситуації", - підкреслив генеральний директор SkyUp Дмитро Сероухов.

читайте такожЗагроза вторгнення Росії: Шмигаль звернувся до українців і закликав не панікуватиАвіаперевізник додав, що з 12 лютого 2022 року найбільші світові страхові компанії повідомили Українським авіаперевізникам про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Таке рішення пов'язане з підвищеними ризиками початку бойових дій.

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Варто відзначити, що німецька авіакомпанія Lufthansa може припинити літати в Україну. Однак остаточне рішення ще не прийнято, повідомляє агентство "РБК".

"Lufthansa дуже уважно стежить за ситуацією в Україні. Можливість призупинення надання послуг розглядається. Але рішення поки не прийнято", - заявив представник авіакомпанії.

Закривати українське небо не планують

Обмежувати повітряний простір над Україною через загрозу вторгнення Росії поки не мають наміру. Про це в неділю 13 лютого заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Україна не бачить сенсу в закритті повітряного простору. Це нонсенс. І, на мій погляд, це чимось нагадує часткову блокаду",- сказав Подоляк.

Цю інформацію підтвердили й в Міністерстві інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати у повітряний простір України. Повітряне судно з пасажирами приземлилося в Молдові, а пасажири будуть доставлені в Україну на автобусах.

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