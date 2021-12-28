УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Буковині чоловік збив 19-річну вагітну і кинув її помирати

28 грудня 2021, 22:56

Правоохоронці розшукують горе-водія.

скорий
ДТП з вагітною дівчиною / ДСНС

У Чернівецькій області в селі Верхні Петрівці невідомий водій збив 19-річну дівчину і кинув її вмирати.

Як повідомляють у Нацполіції Чернівецької області, потерпілу госпіталізували.

За даними правоохоронців, ДТП сталася в понеділок, 27 грудня о 18:00.

"Дівчина йшла по узбіччю дороги, де її збив невідомий автомобіліст. Він навіть не зупинився, щоб допомогти потерпілій, а зник з місця аварії. Дівчину з травмами госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

У поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Реклама

Правоохоронці розшукують горе-водія.

читайте такожАвтомобіль рознесло вщент: у жахливій ДТП у Словаччині розбилися двоє українців

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області у Васильківському районі перекинувся мікроавтобус, яким добиралися на змагання діти-спортсмени. У салоні на момент ДТП перебували 20 дітей 9-10 років і п'ятеро дорослих. В результаті аварії постраждав тренер - у нього була травма голови.

Нагадаємо, недалеко від Одеси в селищі Великодолинському сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула жінка. 15 грудня о п'ятій годині ранку водій збив жінку на пішохідному переході і ще 20 метрів провіз її тіло на капоті.

Читайте також:

viber
ДТП поліція
Зараз ви переглядаєте новину «На Буковині чоловік збив 19-річну вагітну і кинув її помирати». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ані Лорак вразила зовнішнім виглядом з дружиною прессекретаря ПутінаАні Лорак вразила зовнішнім виглядом з дружиною прессекретаря Путіна Список заборонених страв на Новий рік 2022: що не можна готувати і які страви повинні стояти на століСписок заборонених страв на Новий рік 2022: що не можна готувати і які страви повинні стояти на столі Щоб в будинку завжди водилися гроші: що потрібно обов'язково поставити на стіл на Новий рік 2022Щоб в будинку завжди водилися гроші: що потрібно обов'язково поставити на стіл на Новий рік 2022 Вода накоїть лих: астролог передрік масштабні катастрофи в 2022 роціВода накоїть лих: астролог передрік масштабні катастрофи в 2022 році ПриватБанк заблокував рахунки під час грошового переказу: незадоволена клієнтка повідомила деталіПриватБанк заблокував рахунки під час грошового переказу: незадоволена клієнтка повідомила деталі
23:35

Спробуйте прямо зараз: смачний м'ясний салат на Новий рік 2022 Карнавальна маска за 15 хвилин

22:56

На Буковині чоловік збив 19-річну вагітну і кинув її помиратиВідео

22:38

Кому не можна їсти червону ікру і чим небезпечна для організмуВідео

22:27

Киянка два дні бродила на морозі біля будинку і втратила пам'ять

22:05

Зеленський запровадив санкції проти двох нових телеканалівВідео

Реклама
21:50

У Росії вибухнули різким ультиматумом до НАТО та назвали план на перемовиниВідео

21:44

Частину країни завалить снігом: українців попередили про небезпекуВідео

21:41

Страшна пожежа під Тернополем: горить склад хлібокомбінату

21:20

Melovin розповів про колишнього коханого, з яким був у відносинах 6 роківВідео

21:17

Вся Україна стане "жовтою": названа датаВідео

20:34

50-70 тис євро за дитину: копи викрили злочинну схему торгівлі людьмиВідео

20:25

У Раді запропонували зробити військовий облік для жінок добровільнимВідео

20:04

Прикмети на 29 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:01

Вчився їздити на "автоматі – керувати "механікою" не можна: в Україні видаватимуть нові праваВідео

20:00

Ціни на газ та опалення для населення: підвищення вже неминуче

19:41

Директор Одеського зоопарку вбрався тигром і робив замах на жінок: дивне відеоВідео

19:30

"Закінчуються чоловіки" і "призов жінок": чому це не смішноПогляд

19:22

В Італії 80-річний чоловік по-звірячому вбив дружину-українкуВідео

19:05

Пік зимових холодів і зупинка імпорту: Україні навесні загрожують проблеми з газомВідео

18:40

Бігав голим по морозу, а поліція проїхала повз: під Маріуполем замерз чоловік

Реклама
18:31

Нова мрія, яскравий роман та кар'єрний ріст: гороскоп на січень 2022 року для РибВідео

18:28

Netflix відповіли за образу українок перед Міністром культури Олександром Ткаченком

18:07

Успіх у кар'єрі та грошах: знаки, які досягнуть фінансового процвітання в Новий рік 2022

18:01

В суд через Дію: у державному додатку з'явилася нова функціяВідео

17:53

Ніхто не вижив: у США розбився пасажирський літакВідео

17:25

В Україні злетять ціни на газ: постачальники опублікували нові тарифи на січеньВідео

17:24

У 84-річного Джека Ніколсона деменція: "Доживає свої останні сумні дні"

17:22

Якби політиків не було: Гордон очолив президентський рейтинг серед відомих особистостей

17:17

Засідання РНБО перенесли: коли відбудетьсяВідео

17:09

Скандальний священик з Полтави викликав подив у суспільства постом про негодуВідео

16:49

Зіркові тренери шоу Голос країни-12 заспівали Щедрик у новорічній промо-кампаніїВідео

16:43

Смачний салат на Новий рік 2022 Тигр: готувати всього 20 хвилинВідео

16:33

Автомобіль рознесло вщент: у жахливому ДТП в Словаччині розбилися двоє українців

16:31

"На межі закриття": українські хлібозаводи попереджають про перебої з поставками хлібаВідео

16:28

Відбір газу з ПСГ нижче, ніж минулого року: Україна в опалювальний сезон витратила більше 25% паливаВідео

16:10

У Кабміні розповіли, коли видадуть "тисячу Зеленського" без смартфона, і що робити, якщо немає NFCВідео

15:54

Мокрий сніг і дощ: синоптики дали прогноз на новорічну ніч в УкраїніВідео

15:27

У Києві зареєстрували нові випадки Омікрона: влада різко посилює карантинВідео

15:27

Молодик в січні 2022: що потрібно робити, щоб не принести в дім біду і нещастя

15:14

Штам коронавірусу Омікрон може не виявлятися ПЛР-тестами: як його визначитиВідео

Реклама
14:51

У Міноборони відповіли на петицію проти військового обліку для жінокВідео

14:16

Найгарніший блакитний новорічний манікюр 2022, який розтопить усі серцяФото

14:10

Зірка Сватів Анна Кошмал захопила мережу ідеальними формами в спокусливій нижній білизні

13:51

Військовий облік для жінок: Міноборони планує перевести процес в онлайн

13:44

"Велике будівництво" відремонтує трасу М-14 між Одесою, Миколаєвом та Херсоном

13:43

"Коли вже всі напідпитку": Жириновський закликав бомбити Україну в новорічну ніч

12:59

Вимоги РФ - історичне приниження США та НАТО: Україна очікує на провал угоди Вашингтона і МосквиВідео

12:47

Клуб УПЛ оштрафували за інтерв'ю російською мовою

12:39

Реп-виконавицю Alyona Alyona пограбували в київському метро

12:02

На Одещині маршрутка з пасажирами вилетіла на зустрічну смугу та врізалася у BMW: багато постраждалих

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти