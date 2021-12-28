На Буковині чоловік збив 19-річну вагітну і кинув її помирати

ДТП з вагітною дівчиною / ДСНС

У Чернівецькій області в селі Верхні Петрівці невідомий водій збив 19-річну дівчину і кинув її вмирати.

Як повідомляють у Нацполіції Чернівецької області, потерпілу госпіталізували.

За даними правоохоронців, ДТП сталася в понеділок, 27 грудня о 18:00.

"Дівчина йшла по узбіччю дороги, де її збив невідомий автомобіліст. Він навіть не зупинився, щоб допомогти потерпілій, а зник з місця аварії. Дівчину з травмами госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

У поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Правоохоронці розшукують горе-водія.

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Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області у Васильківському районі перекинувся мікроавтобус, яким добиралися на змагання діти-спортсмени. У салоні на момент ДТП перебували 20 дітей 9-10 років і п'ятеро дорослих. В результаті аварії постраждав тренер - у нього була травма голови.

Нагадаємо, недалеко від Одеси в селищі Великодолинському сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула жінка. 15 грудня о п'ятій годині ранку водій збив жінку на пішохідному переході і ще 20 метрів провіз її тіло на капоті.

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