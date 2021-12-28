На Буковині чоловік збив 19-річну вагітну і кинув її помирати

Правоохоронці розшукують горе-водія.
У Чернівецькій області в селі Верхні Петрівці невідомий водій збив 19-річну дівчину і кинув її вмирати.
Як повідомляють у Нацполіції Чернівецької області, потерпілу госпіталізували.
За даними правоохоронців, ДТП сталася в понеділок, 27 грудня о 18:00.
"Дівчина йшла по узбіччю дороги, де її збив невідомий автомобіліст. Він навіть не зупинився, щоб допомогти потерпілій, а зник з місця аварії. Дівчину з травмами госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
У поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці розшукують горе-водія.
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Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області у Васильківському районі перекинувся мікроавтобус, яким добиралися на змагання діти-спортсмени. У салоні на момент ДТП перебували 20 дітей 9-10 років і п'ятеро дорослих. В результаті аварії постраждав тренер - у нього була травма голови.
Нагадаємо, недалеко від Одеси в селищі Великодолинському сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула жінка. 15 грудня о п'ятій годині ранку водій збив жінку на пішохідному переході і ще 20 метрів провіз її тіло на капоті.
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