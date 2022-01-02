Скандал з новорічним привітанням Зеленського: у ЗСУ заявили про наказ брати участь у зйомках

Інформацію про наказ участі Наталії Борисовської в зйомках звернення підтвердив командир її підрозділу.
Сержант ЗСУ Наталія Борисовська заявила про те, що відвідала зйомки новорічного привітання президента Володимира Зеленського за наказом.
Як написала Борисовська в соцмережах, вона не могла не підкоритися наказу, бо є військовослужбовцем.
Разом з тим дівчина пише, що не підтримує політичні погляди президента.
"Була, є і буду проти Зе... Я діюча військова і це було розпорядження", - пояснила вона свою присутність на зйомках президентського ролика.
Звернемо увагу, що інформацію про наказ участі Борисовської в зйомках звернення Зеленського підтвердив командир її підрозділу снайперів Сергій Варакін.
"Накази ніхто не збирався порушувати, тому і потрапила вона на захід, як і багато з тих, хто там був", - написав він у соцмережі.
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Нагадаємо, під час новорічного звернення президент нагадав про позитивні висловлювання міжнародних партнерів України з приводу запуску ринку землі, про які "лякали, що вони від нас відвернуться".
У своєму виступі Зеленський також нагадав про важливість боротьби з олігарх.
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