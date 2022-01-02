У Києві водій напився через коронавірус і зніс дитину на пішохідному переході

У Києві п'яний водій збив дитину на зебрі / Київ Оперативний

У Києві вночі, 2 січня, на вулиці Світлицького п'яний водій збив чоловіка з дитиною на пішохідному переході.

Як повідомляють в Telegam-каналі Київ Оперативний, п'яний водій і його товариш на BMW збили двох людей, а після цього намагалися втекти з місця аварії. Через десять хвилин їх затримали на одній з АЗС.

Постраждав 12-річний хлопчик, і його з численними травмами терміново госпіталізували в лікарню. Самі затримані є уродженцями Сум та Рівного.

Як пізніше розповіли винуватці аварії, що він "напився з горя", оскільки у його матері виявили коронавірус.

"Той, що був за кермом, каже, що набухався тому, що у мами виявили ковід. Нормально допоміг мамі, ще й інших проблем підкинув", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у Дніпрі на перехресті трамвай зійшов з рейок і збив жінку, яка стояла неподалік від дороги. Її затиснуло між трамваєм і світлофором. Жінка від отриманих травм загинула на місці.

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Також у Харківській області у потрійному ДТП загинула 6-місячна дитина. Легковий автомобіль Toyota виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Дитина в цей час їхав на задньому сидінні і був без автокрісла.

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