Ексдержсекретаря США Кіссінджера, який пропонував йти на поступки Путіну, додали в базу "Миротворця"

Генрі Кіссінджер / ua.depositphotos.com і Миротворець

Колишній держсекретар США, 99-річний Генрі Кіссінджер, потрапив у базу українського сайту "Миротворець" з формулюванням "співучасник злочинів проти України"

У тексті його картки йдеться, що він є "співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян".

До слова, проект "Миротворець є ресурсом, на якому розміщуються персональні дані "осіб, які вважаються причетними до"злочинів проти принципів національної безпеки України".

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Нагадаємо, Кіссінджеру дісталося за його недавній виступ на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія). Колишній дипломат запропонував офіційному Києву піти на поступки, віддавши частину території країни для відновлення мирних переговорів з Росією.

За словами політика, через російську агресію в Україні міжнародному співтовариству, зокрема заходу, доведеться шукати домовленості з Кремлем. Досить велика кількість коментаторів сприйняли ці слова як заклик до українських територіальних поступок в обмін на мир з країною-агресором.

Президент України Володимир Зеленський піддав різкій критиці колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера за його заяви про необхідність для України знайти спільну мову з Росією.

"У Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і каже, що треба віддати Росії шматок України. Щоб начебто не було відчуження Росії від Європи", - підкреслив голова держави.

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