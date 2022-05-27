Ексдержсекретаря США Кіссінджера, який пропонував йти на поступки Путіну, додали в базу "Миротворця"

У тексті картки Генрі Кіссінджера на "Миротворці" йдеться, що він є "співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян".
Колишній держсекретар США, 99-річний Генрі Кіссінджер, потрапив у базу українського сайту "Миротворець" з формулюванням "співучасник злочинів проти України"
У тексті його картки йдеться, що він є "співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян".
До слова, проект "Миротворець є ресурсом, на якому розміщуються персональні дані "осіб, які вважаються причетними до"злочинів проти принципів національної безпеки України".
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Нагадаємо, Кіссінджеру дісталося за його недавній виступ на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія). Колишній дипломат запропонував офіційному Києву піти на поступки, віддавши частину території країни для відновлення мирних переговорів з Росією.
За словами політика, через російську агресію в Україні міжнародному співтовариству, зокрема заходу, доведеться шукати домовленості з Кремлем. Досить велика кількість коментаторів сприйняли ці слова як заклик до українських територіальних поступок в обмін на мир з країною-агресором.
Президент України Володимир Зеленський піддав різкій критиці колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера за його заяви про необхідність для України знайти спільну мову з Росією.
"У Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і каже, що треба віддати Росії шматок України. Щоб начебто не було відчуження Росії від Європи", - підкреслив голова держави.
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