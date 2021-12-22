Шмигаль перерахував загрози опалювального сезону

Шмигаль не впевнений у благополуччі опалювального сезону 2022 / УНІАН

Опалювальний сезон в Україні пройде спокійно за деяких умов - якщо погода не буде стресовою і Росія не запустить гібридні атаки.

Таку заяву в ході робочого візиту на Прикарпатті на пресконференції зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Якщо не буде стресових подій в погодних умовах, не буде гібридних атак з боку нашого північного сусіда, ми пройдемо опалювальний сезон спокійно", – зазначив він.

Також, за словами чиновника, ситуація з вугіллям для ТЕЦ вже стабілізувалася.

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"Вже законтрактовано 10 кораблів імпортного вугілля, ми підняли власний видобуток на 28%. Загальний щомісячний баланс це 2 – 2,3 млн тонн видобуток і імпорт проти 1,7-1,9 млн, які спалюються на електростанціях. Ми в позитивному балансі, запаси приростають", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в листопаді заявив, що через дефіцит вугілля і газу Україна може зіткнутися з віяловими відключеннями електрики, пік яких очікується в січні-лютому. Підприємства при такій ситуації можуть перевести на нічний режим роботи.

Також у листопаді з'явилася дискусія про те, що через зупинку імпорту електроенергії з території Білорусі Україні можуть загрожувати масові віялові відключення світла.

Однак президент України Володимир Зеленський виключив віялові відключення електроенергії по країні до кінця опалювального сезону. За його словами, завдяки вугіллю, який поставляється кораблями по морю, проблему вдасться вирішити.

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