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Газова криза у Європі і постачання вугілля: Шмигаль зробив заяву про опалювальний сезон в Україні

17 грудня 2021, 20:19

Київ веде перемовини щодо постачання вугілля в лютому-березні, сказав Денис Шмигаль.

Шмигаль
Ситуація в енергетиці України під контролем - Шмигаль / УНІАН

Опалювальний сезон в Україні цього року проходить на тлі газової кризи у Європі. Обстановка, як і раніше, залишається напруженою, проте сьогодні ситуація в енергетиці є стабільною і контрольованою. Вже законтрактовані постачання вугілля в грудні-січні і йдуть перемовини про підписання договорів на його імпорт в лютому-березні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час брифінгу за підсумками створення координаційного енергетичного штабу, який відбувся в п'ятницю, 17 грудня, він розповів про те, що ситуація в енергетичній сфері держави залишається стабільною і контрольованою.читайте такожГазу в Україні на опалювальний сезон вистачить - Шмигаль

"Ситуація в енергетиці на сьогодні є абсолютно стабільною, контрольованою, звичайно, напруженою, як і в кожен опалювальний сезон, особливо на тлі енергетичної кризи у Європі", - зазначив глава уряду.

Крім того, він додав, що постачання вугілля в Україну в грудні-січні вже законтрактовані. Наразі влада веде перемовини щодо підписання контрактів на імпорт вугілля в лютому-березні.

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"Постачання становлять понад 2 мільйони тонн на місяць – це внутрішній видобуток плюс імпортна складова, як морським, так і залізничним транспортом. При цьому спалювання вугілля становитиме від 1,7 до 1,9 млн тонн. Тобто ми розуміємо, що буде накопичення на складах від 0,3 до 0,5 млн тонн щомісяця", - підкреслив Денис Шмигаль.

Опалювальний сезон в Україні

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль казала про те, що через газовий шантаж Європи з боку Газпрому Київ може зіткнутися з ситуацією, в результаті якої виникне загроза нестачі газу для деяких міст України.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявляла, що в підземних сховищах держави достатньо запасів газу, тому країна не повинна мати проблеми під час опалювального сезону.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко 16 грудня розповів про те, що запасів газу в українських газосховищах на сьогодні більше, ніж зазвичай. Однак якщо в лютому в країні будуть морози на рівні мінус 15 градусів, в Україні можуть виникнути серйозні проблеми з опаленням.

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Кабмін опалювальний сезон новини України Денис Шмигаль
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