Скільки українці заплатять за світло в листопаді в опалювальний сезон - відповідь чиновників

Як повідомляють чиновники Кабміну, з 1 жовтня для побутових споживачів (це близько 80% населення країни) в Україні діють нові тарифи на електроенергію.
З 1 жовтня в Україні запрацювали нові тарифи на електроенергію. Відповідно, українці заплатять за світло за підсумками місяця певну суму грошей.
З 1 жовтня для побутових споживачів в Україні діють нові тарифи на електроенергію. За оцінками нинішнього міністра енергетики Германа Галущенка, вони зачіпають близько 80% українців.
Який тариф на електрику в листопаді
У листопаді в Україні діє знижений тариф на електроенергію домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат-год на місяць. Цим споживачам світло обійдеться на 24 копійки дешевше, ніж раніше. Вартість кіловата електрики складе 1,44 гривні.
Скільки заплатять за світло інші
Українці, які в місяць використовують більше 250 кіловат-годину продовжать платити за світло за старим тарифом. Для них вартість кіловата в листопаді залишиться на рівні в 1,68 гривень/кіловат-годину.
Такий тариф у 1,68 гривень/кіловат-годину діятиме для колективних побутових споживачів та гуртожитків.
Як довго діятимуть знижені тарифи
Тариф на електроенергію для домогосподарств у розмірі 1,44 гривні за кіловат діятиме для українців до 1 травня 2022 року.
читайте такожСкільки платитимемо за газ, світло і тепло: у Кабміні озвучили тарифи на новий опалювальний сезон
Нагадаємо, раніше, в лютому нинішнього року тодішній в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що в Україні через погодні умови виник дефіцит електроенергії на ринку – не вистачає тисяч мегават.
Раніше в Україні виникали проблеми з електроенергією, зокрема через те, що Київ відмовився від поставок вугілля із захопленої частини Донбасу, були віялові відключення.