Скільки українці заплатять за світло в листопаді в опалювальний сезон - відповідь чиновників

Скільки українці заплатять за світло в листопаді в опалювальний сезон / УНІАН

З 1 жовтня в Україні запрацювали нові тарифи на електроенергію. Відповідно, українці заплатять за світло за підсумками місяця певну суму грошей.

З 1 жовтня для побутових споживачів в Україні діють нові тарифи на електроенергію. За оцінками нинішнього міністра енергетики Германа Галущенка, вони зачіпають близько 80% українців.

Який тариф на електрику в листопаді

У листопаді в Україні діє знижений тариф на електроенергію домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат-год на місяць. Цим споживачам світло обійдеться на 24 копійки дешевше, ніж раніше. Вартість кіловата електрики складе 1,44 гривні.

Скільки заплатять за світло інші

Українці, які в місяць використовують більше 250 кіловат-годину продовжать платити за світло за старим тарифом. Для них вартість кіловата в листопаді залишиться на рівні в 1,68 гривень/кіловат-годину.

Такий тариф у 1,68 гривень/кіловат-годину діятиме для колективних побутових споживачів та гуртожитків.

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Як довго діятимуть знижені тарифи

Тариф на електроенергію для домогосподарств у розмірі 1,44 гривні за кіловат діятиме для українців до 1 травня 2022 року.

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Нагадаємо, раніше, в лютому нинішнього року тодішній в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що в Україні через погодні умови виник дефіцит електроенергії на ринку – не вистачає тисяч мегават.

Раніше в Україні виникали проблеми з електроенергією, зокрема через те, що Київ відмовився від поставок вугілля із захопленої частини Донбасу, були віялові відключення.