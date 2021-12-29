Стало відомо, що буде з тарифами на комуналку після Нового року

Опалювальний сезон під контролем влади / фото: sevnews.com.ua

В уряді запевняють, що тарифи на тепло, гарячу воду і газ для населення залишаться незмінними до кінця поточного опалювального сезону.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ході підсумкового засідання уряду 29 грудня, незважаючи на енергетичну кризу в Європі, органам місцевої влади вдалося забезпечити стабільні ціни на комунальні послуги.

"Завдяки ініціативі Президента, а також спільним діям з місцевою владою, тарифи на тепло і гарячу воду не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Те ж стосується і тарифів на газ. Незважаючи на безпрецедентні виклики, ми спокійно зайшли і проходимо цей опалювальний сезон", - заявив Шмигаль.

Також він додав, що в 2021 році в Україні істотно збільшили субсидійну підтримку для людей.

Нагадаємо, раніше Шмигаль говорив, що Україна видобуває приблизно 13 мільярдів кубічних метрів газу і практично покриває потреби населення. Завдяки такому показнику державі вдається утримати ціну на газ для населення на рівні 7,96 гривень за кубометр.

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Однак у травні наступного року вартість палива для побутових споживачів буде переглянута.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов заявляв, що держава не бачить підстав для підвищення ціни на газ для населення в Україні. Тарифи на місцях формують місцева влада, однак цифри в платіжках не повинні перевищувати показники, які зафіксовані в річних тарифах.

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