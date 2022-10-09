Зеленський звинуватив Москву в терорі та відмові від переговорів

Володимир Зеленський відповів на брехливі пропозиції РФ про переговори/ УНІАН, скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмову Росії від мирних переговорів.

"Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які тільки на цьому тижні, за час з 3 жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 осіб", - сказав він відеозверненні в неділю.

"А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, іншим містам України... Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари. Абсолютна більшість з них - по цивільній інфраструктурі України, цивільним людям", - зазначив він.

На його думку, "постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству", - заявив він.

"Необхідно офіційне визнання Росії державою-терористом, потрібні обмеження будь-яких економічних контактів з будь-якими російськими суб'єктами. Потрібне чітке засудження на всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії - від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Відповідна резолюція буде днями розглядатися Генасамблеєю ООН. Ми побачимо по голосуванню, хто і як ставиться до терористів насправді", - зазначив глава держави.

Він закликав "прискорити надання Україні ефективних систем протиповітряної оборони. Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення оборонної, політичної та фінансової підтримки України - це і є єдиний переговорний формат, який може реально наблизити мир".

Він подякував "всім, хто допомагає нам протистояти терору. Дякую всім, хто воює і працює заради повернення Україні миру і кожному українцю – гарантій права на життя і безпеку. Вічна пам'ять всім жертвам російського терору".

Нагадаємо, раніше Путін заявив про те, що за вибухами на Кримському мосту нібито стоять спецслужби України.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна зі звинуваченнями на адресу України в організації вибухів на Кримському мосту.

Він підкреслив, що звинувачення Путіна України у вибуху на Кримському мосту, "виглядає занадто цинічно навіть для Росії".

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