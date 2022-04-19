"Дозволить врятувати життя тисяч людей": Зеленський назвав, що потрібно Україні для війни з Росією

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський виступив з новим зверненням до українців і світу наприкінці 55-го дня війни, яку Росія почала проти нашої країни.

Російська армія в цій війні назавжди впише себе в світову історію як найбільш варварську і нелюдську армію світу, сказав глава держави.

"Цілеспрямовано вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього всі види озброєнь, у тому числі заборонені міжнародними конвенціями, – це вже фірмовий почерк російської армії. І це така підлість, яка на покоління позначить Російську державу як джерело абсолютного зла", - сказав президент.

Президент зазначив, що кожен день має значення і будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують можливість вбити ще більше українців.

"Якби ми отримали в перший тиждень війни те, що отримуємо зараз, то користь для України і свободи в Європі була б більшою. Я впевнений. Якщо ми отримаємо прямо зараз те, що у деяких партнерів заплановано для передачі Україні в найближчі тижні, - це дозволить врятувати життя тисяч і тисяч людей", - сказав Зеленський.

Наступ Росії на Донбас

Президент Володимир Зеленський зробив заяву, згідно з якою Росія почала наступ на Донбасі. Загарбники стягнули значну кількість військ і військового контингенту в регіон. Але українці продовжать захищатися і боротися за свої землі.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Москва переслідує чотири завдання на Донбасі. Йдеться про взяття під контроль таких міст, як Рубіжне, Попасна та Сєвєродонецьк. Також окупанти збираються просунутися на Ізюмському напрямку в бік Слов'янська і Краматорська. Крім того, вони зацікавлені в русі в бік Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя, а також у напрямку Херсонської області.

Секретар РНБО Олексій Данилов сказав, що Росія вже до Великодня планує захопити Донбас. Путін як і раніше має намір знищити Україну як державу. Ситуація не буде іншою до тих пір, поки Київ не здобуде остаточну перемогу над Москвою.

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