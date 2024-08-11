Уже цієї осені росармія "почне закінчуватися" - прогноз Жданова

Експерт посилається на західні дані, згідно з якими виснаження армії країни-агресорки - питання часу.

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Події на фронті постійно змінюються / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Наслідки для російської військової еліти через прорив у Курську область навряд-чи якісь будуть, але ресурс самої армії країни-агресорки вже максимально виснажений, упевнений військовий експерт Олег Жданов.

Раніше експерт в інтерв'ю Главреду зазначав, що Росія змушена перекидати військові підрозділи з фронту в Курську область через брак резервів.

На цьому тлі очевидне загальне виснаження російських окупантів. На думку Жданова, досить імовірним є сценарій, за якого Україна запропонує обміняти захоплені території Курської області на звільнення українських.

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Жданов посилається на дані західних аналітиків, що виснаження ЗС РФ очікують до осені цього року.

"Цілком можливо (сценарій обміну територіями, - Главред). До того ж, судячи із західних і українських прогнозів, уже цієї осені російська армія почне закінчуватися", - сказав експерт.

При цьому наслідків від атаки на Курську область для міністра оборони РФ Андрія Білоусова не буде.

"Один із російських блогерів уже встиг його похвалити за те, що міністр оборони виправив повідомлення Міноборони і визнав факт вторгнення іноземних військ у Росію. Білоусов адже тільки призначений, у нього карт-бланш", - вважає експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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Раніше The Economist відзначав наближення виснаження російської армії. Тепер, зазначали журналісти, питання в тому, як довго Росія зможе підтримувати свій поточний темп операцій.

На думку авторів статті, ключове питання тут не в живій силі, оскільки РФ може мобілізувати до 250 тисяч росіян і найманців щомісяця. Ключове питання тут у здатності ВПК Росії заповнити втрати в техніці. Критична точка - за нинішніх втрат ЗС РФ - настане в другій половині 2025 року.

Ситуацію на полі бою ризикує змінити несподіваний прорив у Курську область.

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