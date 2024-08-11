Контрудар по Путіну: Зеленський прийняв найризикованіше рішення - The Times

Події у Курській області вразили світ, адже захід озброєних людей на територію РФ застав Москву зненацька.

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Зеленському, найімовірніше, довелося тиснути ризикованим рішенням, щоб не програти війну / Колаж: Главред, фото: Zelenskiy, скрін з відео

Минулого тижня, 6 серпня, росіяни почали скаржитися на прорив у Курській області. Окупанти стверджували, що кордон перейшли нібито ЗСУ. Офіційна українська влада тримає мовчання, однак у західних ЗМІ переконані, що на цій операції "скрізь відбитки пальців президента Зеленського".

Як пише The Times, бойові дії у Курській області стали несподіванкою як і для агресора Росії, так і для західних лідерів, зокрема в США. На початку це виглядало, як чергова демонстрація гучної військової бравади путінських ополченців, однак через дві доби з'явилось припущення, що це Київ може намагатися завдати стратегічного контрудару РФ.

"У Києві багато місяців було секретом, що президент тиснув на своє військове керівництво, щоб воно розпочало літній наступ", - йдеться у статті. відео дня

Враховуючи проблеми з ресурсами та особовим складом, у них були вагання, однак президент Зеленський намагався змінити наратив про те, що Україна програє війну.

"Військове керівництво готове ризикнути цінними солдатами та технікою, щоб досягти чогось на цьому напрямі", - припускає The Times.

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Криза в Курській області - що відомо

6 серпня росіяни взялися масово нити про "прорив ЗСУ" кордону з Росією в районі Курської області. Атака відбулася на кількох ділянках держкордону, а саме Миколаєво-Дар'їно - Дар'їно та АПП "Суджа" - Гоголівка.

Озброєні люди почали успішну операцію з прориву вглиб територій агресора. Це стало несподіванкою і для Заходу. Наступного дня, 7 серпня, представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати звернуться до Києва за роз'ясненням, що відбувається в Курській області.

Україна, в свою чергу, ніяк офіційно не коментує свою причетність до боїв в Курській області. Лише 9 серпня президент України Володимир Зеленський подякував українським воїнам за ефективну роботу та значне поповнення обмінного фонду та зазначив, що ЗСУ результативно діяли останні три доби. Це багато хто сприйняв як натяк на бої на території РФ.

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