"Позиції залишаються незмінними": штаб ООС заперечує взяття під контроль села на Донбасі

Ситуація на Донбасі / УНІАН

Штаб Операції об'єднаних сил спростував інформацію про захоплення українськими військовослужбовцями села Старомар'ївка, розташованого на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

У пресслужбі ООС називають це черговою спробою Росії звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування.

"Сьогодні в соціальних мережах поширилася інформація про нібито захоплення українськими військовослужбовцями міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що недалеко від населеного пункту Гранітне", - повідомляють в ООС.

Як зазначає командування ООС інформація є спробою агресора дискредитувати і звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування.

Зокрема, саме на цій території проросійські бойовики, ігноруючи домовленості, які були досягнуті в ТКГ, відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців.

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"Позиції українських військових залишаються незмінними",- додає пресслужба.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, проросійські бойовики 26 жовтня обстріляли з мінометів село Гранітне на Донбасі. За даним фактом прокуратура порушила кримінальну справу.

"За даними слідства, незаконні збройні формування Росії вранці 26 жовтня відкрили вогонь з мінометів по селу Гранітне Волноваського району Донецької області. В результаті обстрілу пошкоджено шість будинків мирних жителів. Жертв і постраждалих серед населення немає", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Донбасі

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі двоє українських військових отримали поранення, зафіксовано 4 порушення режиму тиші з боку російських найманців. З початку поточної доби противник одного разу порушив режим припинення вогню, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення, ще один отримав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Військові перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох - задовільний", - сказано в ранковому зведенні.

Противник 4 рази порушив режим тиші. Біля Кам'янки обстріл здійснювався з мінометів калібру 82-мм. Поблизу Пісків противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. У напрямку Золотого-4 був здійснений обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.