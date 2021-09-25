Вогонь по російських терористах: главком ЗСУ розповів про жорстку відповідь на Донбасі

Українські військові / Reuters

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що українські військові можуть відкривати вогонь на обстріл з боку бойовиків і російських гібридних військ на Донбасі.

"ЗСУ виконують все, що їм необхідно, для того, щоб противник стріляв менше або взагалі не стріляв", - підкреслив він в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, вогонь у відповідь - одна з причин, чому останнім часом кількість обстрілів на з боку противника зменшилася.

"Як головнокомандувач ЗСУ кажу вам: немає ніяких заборон! Командири повинні застосовувати всі наявні сили і засоби, наявні методи, які у них є, для того, щоб зберегти життя і здоров'я своїх підлеглих", - заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що рішення про відкриття вогню у відповідь приймають командири на місці, і погоджувати їх з командуванням у Києві їм не треба.

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Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Україна піде в наступ на Донбасі у разі нападу Росії.

Він підкреслив, що повинні скластися екстраординарні умови, щоб ЗСУ пішли в наступ.

Радник глави ОП переконаний в тому, що наступ на Донбасі загрожує втратами серед мирного населення, яке, переважно, складають українські громадяни.