Путін цинічно привітав українців з днем перемоги

Володимир Путін привітав українців з днем перемоги / Фото УНІАН

Кремлівський диктатор Володимир Путін, який рано вранці 24 лютого почав бомбити українські міста і розв'язав повномасштабну війну проти нашої держави, привітав Україну з 77-ю річницею перемоги у Другій світовій війні.

Послання Путіна було адресоване лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, народам Грузії та України, пише російське пропагандистське видання РИА Новости.

Президент РФ закликав "не допустити відродження нацизму, який приніс стільки страждань людям різних країн".

"Необхідно зберігати та передавати нащадкам правду про події воєнних років, загальні духовні цінності й традиції братської дружби", - йдеться в посланні Путіна.

Також президент країни агресора підкреслив "неприпустимість реваншу ідейних спадкоємців тих, хто був повалений у Великій Вітчизняній війні".

Зазначимо, звернення Путіна звучить особливо лицемірно на тлі вторгнення в Україну і тих військових злочинів, які російська армія чинить в нашій країні. Зокрема, бомбить українські міста, ґвалтує, вбиває, катує мирних жінок, людей похилого віку та дітей.

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня пам'яті та примирення, присвяченого загиблим у Другій світовій війні, заявив, що в Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму.

"Фанатичне наслідування цього режиму. Його ідеї, дії, слова та символи. Маніакальне - до деталей - відтворення його звірств та "алібі", які нібито надають злу священну мету. Повторення його злочинів і навіть спроби перевершити "вчителя" і зрушити його з п'єдесталу найбільшого зла в історії людства. Встановити новий світовий рекорд з ксенофобії, ненависті, расизму і кількості жертв, до якого вони можуть привести", - сказав глава держави.

Військові злочини Росії в Україні: