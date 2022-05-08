УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін цинічно привітав українців з днем перемоги

8 травня 2022, 12:43

Звернення Путіна звучить особливо лицемірно на тлі його вторгнення в Україну і тих військових злочинів, які російська армія чинить в нашій країні.

Володимир Путін
Володимир Путін привітав українців з днем перемоги / Фото УНІАН

Кремлівський диктатор Володимир Путін, який рано вранці 24 лютого почав бомбити українські міста і розв'язав повномасштабну війну проти нашої держави, привітав Україну з 77-ю річницею перемоги у Другій світовій війні.

Послання Путіна було адресоване лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, народам Грузії та України, пише російське пропагандистське видання РИА Новости.

Президент РФ закликав "не допустити відродження нацизму, який приніс стільки страждань людям різних країн".

"Необхідно зберігати та передавати нащадкам правду про події воєнних років, загальні духовні цінності й традиції братської дружби", - йдеться в посланні Путіна.

Також президент країни агресора підкреслив "неприпустимість реваншу ідейних спадкоємців тих, хто був повалений у Великій Вітчизняній війні".

Зазначимо, звернення Путіна звучить особливо лицемірно на тлі вторгнення в Україну і тих військових злочинів, які російська армія чинить в нашій країні. Зокрема, бомбить українські міста, ґвалтує, вбиває, катує мирних жінок, людей похилого віку та дітей.

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня пам'яті та примирення, присвяченого загиблим у Другій світовій війні, заявив, що в Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму.

"Фанатичне наслідування цього режиму. Його ідеї, дії, слова та символи. Маніакальне - до деталей - відтворення його звірств та "алібі", які нібито надають злу священну мету. Повторення його злочинів і навіть спроби перевершити "вчителя" і зрушити його з п'єдесталу найбільшого зла в історії людства. Встановити новий світовий рекорд з ксенофобії, ненависті, расизму і кількості жертв, до якого вони можуть привести", - сказав глава держави.

Військові злочини Росії в Україні:

viber
новини Росії війна в Україні День перемоги 9 травня Володимир Путін новини України війна Росії та України військові злочини Росії
Реклама
Популярне
Неймовірне везіння і здійснення бажань: для трьох знаків травень стане найщасливішим місяцемНеймовірне везіння і здійснення бажань: для трьох знаків травень стане найщасливішим місяцем Йде масований ракетний і авіаційний удар: астролог назвав дати і найнебезпечніші регіони УкраїниЙде масований ракетний і авіаційний удар: астролог назвав дати і найнебезпечніші регіони України Тисяча гривень за долар? Що відомо про чорний і реальний валютний курсиТисяча гривень за долар? Що відомо про чорний і реальний валютний курси Окупанти РФ у Запорізькій області катували і вбили українця: перед смертю він відкрив по них стрілянинуОкупанти РФ у Запорізькій області катували і вбили українця: перед смертю він відкрив по них стрілянину "Кожен полетів у свою стратосферу": Єфросиніна розповіла про сильні розбіжності з чоловіком"Кожен полетів у свою стратосферу": Єфросиніна розповіла про сильні розбіжності з чоловіком
Підтримайте Главред

Останні новини

12:43

Путін цинічно привітав українців з днем перемоги

12:27

Дантес прокоментував роман Наді Дорофєєвої з їх близьким другом: "Це круто, це теж вибір"Відео

12:26

Армія України відійшла від Попасної: окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк та Водівку - ГайдайВідео

12:18

Фейгін назвав можливий сценарій програшу Путіна у війні проти України

12:13

"Фокуси Путіна закінчаться бомбардуванням Москви": Невзоров пояснив безальтернативність перемоги України

Реклама
11:39

Скільки коштує Росії кожен день війни в Україні: названо колосальну суму

11:26

Загальна мобілізація у Росії: як Путін може оголосити полювання на незгоднихПогляд

11:25

"Знайомтеся, це афганець": боєць ЗСУ сам спалив два танки окупантівВідео

11:15

Гороскоп на сьогодні, 8 травня 2022: Овнам - неприємна ситуація, Близнюкам - зростання доходів

11:00

"Женемо ворога з кожного клаптика землі": ЗСУ знищили вертоліт військ РФ з десантом на ЗміїномуВідео

10:56

Максимум ще 10 днів: військовий експерт дав прогноз щодо завершення другої фази війни в Україні

10:51

Прикмети на 9 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:41

Не допливли: ЗСУ відправили на корм рибам підрозділ окупантів, які форсували Сіверський ДонецьВідео

10:18

Вперше з початку війни Олена Зеленська опублікувала свіжі фото

10:12

РФ на війні проти України зібралася дійти до кордонів Польщі - у Зеленського різко відповіли МосквіВідео

10:00

Контрнаступ від Харкова: ЗСУ в найближчі тижні можуть вийти до російського кордону - ISWВідео

09:37

В Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму: Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примиренняВідео

09:18

Україні потрібні не переговори, а перемога над РосієюПогляд

08:52

Двоє недолугих влаштували святкування з салютом у щойно звільненій у БучіВідео

08:52

Окупанти за день випустили по Одещині 10 ракет

Реклама
08:19

Авіаудар РФ по школі в Білогорівці: загинули 60 людей - глава ОВА

08:11

День дружин-мироносиць 2022: традиції свята, привітання і картинки

08:02

80 "двохсотих" і знищена техніка: ЗСУ "випалюють" ворога на півдні УкраїниВідео

07:52

В Одесі вночі прогримів потужний вибух: перші подробиціВідео

07:16

Коли і як закінчиться війна в Україні: Маломуж назвав два сценарії

06:44

У Мережу потрапило відео ефектного удару ЗСУ по катеру окупантів біля острова ЗміїнийВідео

06:31

Кремлю знадобиться пауза: чому Україні потрібно витерпіти 10 найближчих днівПогляд

04:55

Мобілізація у Росії провалиться, проте ворог посилить групу військ у напрямку Донбасу - експертВідео

04:26

Як їсти консерви під час війни та не отруїтися: поради експертів

04:00

Під 40 гривень за долар: з'явився несподіваний валютний прогноз на літоВідео

03:40

Налетить ураган і гроза: погода в Україні різко змінитьсяВідео

03:03

Чому російські окупанти перейдуть до плану війни на виснаження - експерт

02:33

День матері в Україні 2022: душевні привітання, картинки та литсівки найдорожчим

02:02

"Краще б він помер": російські олігархи розмірковують про смерть хворого Путіна - Грозєв

01:32

Коли буде перелом і війна в Україні завершиться - прогноз історика

00:51

Прикмети на 8 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:25

Зеленський різко відреагував на ракетний удар по музею Сковороди

00:02

Путін йде ва-банк: подвоює ставки на другу фазу війни - ЦРУВідео

00:01

Арестович спростував удар по російському адміралу Макарову: що відомоВідео

07 травня, субота
23:33

У Росії "анонсували" потужні обстріли Західної України, в яких звинуватять ЗСУ

Реклама
23:31

Голови болітимуть у всіх: на Землю йде потужна магнітна буряВідео

23:20

"Люди зомбовані": Наталія Могилевська розповіла про родичів у РосіїВідео

23:17

Зеленський розкрив подробиці нового етапу евакуації з АзовсталіВідео

23:11

Смерть від вогню чи диму: на Херсонщині рашисти не дають гасити лісові пожежіВідео

23:11

"Варвари з ракетами": Зеленський відреагував на ракетний обстріл ОдесиВідео

22:40

Подоляк повідомив, за яких умов продовжаться переговори з РосієюВідео

22:09

"Воюють з мирними жителями": у Білогорівці рашисти скинули авіабомбу на школуВідео

21:59

"Перемололи" сотню рашистів разом з технікою: ЗСУ покришили окупантів на ДонбасіВідео

21:29

"Максимально жорстко": у Зеленського розкрили план звільнення ХерсонщиниВідео

21:25

Лавров "красунчик" та зробив все, щоб Ізраїль повернувся нарешті до України - РезніковВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти