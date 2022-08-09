З’явилося відео моменту потужних вибухів на аеродромі в Криму/ скрін

Російські загарбники намагалися видати вибухи на аеродромі в Новофедорівці за звичайний нещасний випадок через порушення правил безпеки – в РФ заявили, нібито там під час розвантаження вибухнуло паливо.

Проте момент кількох вибухів потрапив на відео. З кадрів видно, що два потужні вибухи пролунали у різних місцях одночасно, що повністю спростовує чергову російську брехню про те, що нібито це не влучний удар українських військових, а "воно якось само". Відео поширилося у соцмережах.

Після вибухів, які потрапили у кадр, на місці ударів піднімається два великі стовпи диму.

Через деякий час пролунав уже третій вибух. Загалом, за різними даними, їх було від 7 до 15.

Вибухи на аеродромі в Новофедорівці

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому у Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначає, що удар України по аеродрому в окупованому Криму був лише першим кроком і своєрідним "анонсом" для російських загарбників, що будуть і наступні удари. Основною ціллю є Кримський міст.

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