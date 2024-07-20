Кринки зруйновані, але ЗСУ не здаються: Лиховій розкрив ситуацію на Херсонщині

Українські захисники продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Херсонщини, розповів речник ОСУВ "Таврія".

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ЗСУ продовжують виконувати завдання на лівобережжі Херсонщини / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Українські захисники продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Херсонщини, зокрема й поблизу Кринок. Відступ з зруйнованого російськими військами села не змінив загальної ситуації на фронті. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, протягом останньої доби на лівобережжі Херсонщини українські військові відбили п’ять спроб штурму з боку окупантів. Чотири з цих атак були спрямовані на район села Кринки, з якого ЗСУ раніше були змушені відступити.

"Не можна сказати, що ситуація змінилася. Я ще раз наголошу, що Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра Херсонської області, зокрема - і в районі населеного пункту Кринки", - зазначив Лиховій. відео дня

Лиховій наголосив, що ЗСУ успішно утримують свої позиції на островах Дніпра. Під час останніх атак російських окупантів українські воїни змогли запобігти втраті позицій.

"Якщо не триматися за назви населених пунктів, то виконувати завдання на лівобережжі Дніпра, на островах наші підрозділи продовжують", - пояснив речник.

Хто такий Дмитро Лиховій Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація в Кринках - останні новини за темою

Нагадаємо, російські окупанти намагаються "продавити" лінію фронту на багатьох напрямках, через що українські військові змушені були відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Це могло статися ще "кілька тижнів тому".

Морська піхота повідомила, що більшість позицій в Кринках були зруйновані внаслідок інтенсивного ворожого вогню. Однак українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра та завдавати російським військам значних втрат.

Крім цього, військовий аналітик Роман Погорілий зазначив, що після підірваного у селі останнього бліндажа 17 червня росіяни намагаються закріпитися на руїнах Кринок. За його словами, є ймовірність, що окупанти спробують просунутися на правий берег Дніпра.

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