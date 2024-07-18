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Тривають бої на островах лівого берега Дніпра, РФ спробує зайняти правобережжя — DeepState

Яна Ставська
18 липня 2024, 15:40
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З жовтня 2023 року у селі точилися запеклі бої. Аналітики стверджують, що плацдарм відтоді не посилювали, а тільки підтримували.
крынки
Операцію на лівому березі не згорнули / Колаж Главреда. Фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, deepState

Оборона ЗСУ у Кринках завершена, проте операція захисників триває на прилеглих островах, зазначає OSINT-спільнота DeepState.

DeepState називає бої за острови "новою проблемою", оскільки концентрація живої сили противника на лівому березі дуже значна.

"З часом вони займуть більшість островів або ту частину, яка менше прострілюється. Вказані бої з точки зору рядового бійця не сильно легше за такі ж у Кринках", — ідеться у повідомленні.

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Аналітики стверджують, що росіяни можуть спробувати зробити плацдарм на правому березі. А проте це, на думку експертів, буде суто політична акція — і загрози вона не становитиме.

Водночас у DeepState кажуть, що плацдарм у Кринках не посилювали, а тільки підтримували. Це означало, що було певне розуміння про неможливість наступу далі від села.

Кринки - останні новини

З осені 2023 року на лівобережжі українські морпіхи своїми життями та здоров'ям стримують багаточисельне вороже угруповання "Днєпр", яке є найбільшим серед окупаційних російських військ.

Нещодавно стало відомо, що українські військові вийшли із села Кринки в Херсонській області. Водночас ЗСУ просунулись в іншому місці і закріпились на більш укріплених позиціях на лівому березі Херсонщини.

Тоді як речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що ситуація в Кринках на Херсонщині не така критична, як її інтерпретують, а підрозділи Сил оборони продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі.

Саме село перетворилося на купу каміння, воно повністю знищене ворожими обстрілами. Це вже давно не населений пункт, додав він.

Що таке Кринки і що відомо про операцію на лівому березі?

Кринки - село в Олешківській міській громаді Херсонського району Херсонської області. Населення до повномасштабного вторгнення Росії в Україну становило 991 особу. У перший день повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, село було окуповане російськими військами.

В кінці жовтня 2023 року бійці 35-тої окремої бригади морської піхоти висадилися та захопили плацдарм у селі. У лютому 2024 року ЗСУ підняли в селі прапор України, у населеному пункті продовжувалися бої.

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