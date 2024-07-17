'Позиції зруйновані вщент': Морська піхота розкрила ситуацію у Кринках на Херсонщині

ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання в районі Кринок на Херсонщині. Більшість основних позицій українських захисників у цьому населеному пункті значно пошкоджені. Про це повідомила Морська піхота.
"Більшість основних позицій українських військ в селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого й тривалого ворожого вогневого впливу, були зруйновані вщент", - йдеться у повідомленні.
За словами військових, село практично повністю знищене ворожими обстрілами. Незважаючи на це, ЗСУ продовжують утримувати свої позиції і плацдарми на лівобережжі Дніпра, завдаючи російській армії значних втрат.
"Українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат", - наголосили у Морській піхоті.
Що відомо Морську піхоту?
Морська́ піхо́та Збро́йних сил Украї́ни (абревіатура МП ЗСУ) — являє собою передові сили висадки, що призначений для дій у складі тактичних і оперативно-тактичних десантів, а також оборони пунктів базування ВМС, островів, ділянок узбережжя, портів, аеродромів та інших важливих об'єктів, пише Вікіпедія.
Ситуація в Кринках - останні новини за темою
Нагадаємо, російські окупанти намагаються "продавити" лінію фронту на багатьох напрямках, через що українські військові змушені були відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Це могло статися ще "кілька тижнів тому".
Також у DeepState зазначили, що очікують офіційного повідомлення про ситуацію в Кринках і додали, що мовчання офіційних осіб може призвести до поширення непідтвердженої інформації.
Як повідомляв Главред, у травні також була інформація про те, що українські військові вийшли із села Кринки в Херсонській області. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман". За його словами, захисники просунулися і закріпилися на більш укріплених позиціях на лівому березі Херсонщини.
Читайте також:
- РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій: ситуація на фронті
- Різниця у пострілах скоротилася, Росія відчула "снарядний голод" — ЗМІ
- Для чого ЗСУ знищують російські системи ППО: в США дали пояснення
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред