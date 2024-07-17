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"Позиції зруйновані вщент": Морська піхота розкрила ситуацію у Кринках на Херсонщині

Руслана Заклінська
17 липня 2024, 23:52
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Росіяни практично знищили Кринки інтенсивними обстрілами, проте ЗСУ перебувають на визначених позиціях.
'Позиції зруйновані вщент': Морська піхота розкрила ситуацію у Кринках на Херсонщині
Село Кринки практично повністю знищене обстрілами РФ / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання в районі Кринок на Херсонщині. Більшість основних позицій українських захисників у цьому населеному пункті значно пошкоджені. Про це повідомила Морська піхота.

"Більшість основних позицій українських військ в селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого й тривалого ворожого вогневого впливу, були зруйновані вщент", - йдеться у повідомленні.

За словами військових, село практично повністю знищене ворожими обстрілами. Незважаючи на це, ЗСУ продовжують утримувати свої позиції і плацдарми на лівобережжі Дніпра, завдаючи російській армії значних втрат.

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"Українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат", - наголосили у Морській піхоті.

Що відомо Морську піхоту?

Морська́ піхо́та Збро́йних сил Украї́ни (абревіатура МП ЗСУ) — являє собою передові сили висадки, що призначений для дій у складі тактичних і оперативно-тактичних десантів, а також оборони пунктів базування ВМС, островів, ділянок узбережжя, портів, аеродромів та інших важливих об'єктів, пише Вікіпедія.

Ситуація в Кринках - останні новини за темою

Нагадаємо, російські окупанти намагаються "продавити" лінію фронту на багатьох напрямках, через що українські військові змушені були відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Це могло статися ще "кілька тижнів тому".

Також у DeepState зазначили, що очікують офіційного повідомлення про ситуацію в Кринках і додали, що мовчання офіційних осіб може призвести до поширення непідтвердженої інформації.

Як повідомляв Главред, у травні також була інформація про те, що українські військові вийшли із села Кринки в Херсонській області. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман". За його словами, захисники просунулися і закріпилися на більш укріплених позиціях на лівому березі Херсонщини.

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