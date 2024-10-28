Правоохоронці зможуть доставляти ухилянтів до ТЦК: що нового у військовому обліку

За допомогою нововведень процес призову на службу в армію має стати більш справедливим та ефективним.

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В електронній системі працівники різних структур зможуть передавати дані про порушників / Колаж: Головред, фото: УНІАН

Що повідомили в Міноборони:

В Україні буде посилено військовий облік

Правоохоронці матимуть змогу більш ефективно відстежувати порушників

Для підвищення прозорості застосовуватимуть цифровізацію

Кабінет Міністрів України підтримав зміни, що застосовуватимуть до процесів військового обліку громадян для посилення обороноздатності країни. Про це повідомив очільник Міноборони Рустем Умєров.

За його словами, тепер СБУ, розвідувальні органи і представники Нацполіції отримуватимуть дані один від одного у електронній системі. Таким чином, у випадку необхідності, працівники правоохоронних органів зможуть отримати інформацію про порушників. Після цього їх доставлять у ТЦК або відповідні органи.

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Умєров стверджує, що робота з комплектування Сил оборони буде покращена за рахунок цифровізації. Це, в свою чергу, допоможе відновити справедливість щодо захисників України.

"Нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік — більше прозорим", - додав він.

Мобілізація / Інфографіка: Главред

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, коментуючи рейди працівників ТЦК та СП по всій території України, заявив, що російські окупанти здійснюють активні наступальні операції по значній частині фронту, через що темпи мобілізації в Україні повинні зростати.

Раніше Главред повідомляв, що в Україні почали надсилати повістки від ТЦК і СП через Укрпошту після оновлення військовозобов'язаними своїми даними. У разі відсутності адресата за місцем проживання працівник "Укрпошти" телефонує на номер, зазначений у реєстрі "Оберіг", або залишає в поштовій скриньці повідомлення про рекомендований лист, написане від руки.

Напередодні стало відомо, що працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін.

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