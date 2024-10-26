В Україні почали діяти нові правила видачі повісток: що змінилось - адвокат

Адвокат пояснила, як відбувається вручення повісток поштою та які будуть наслідки у разі, якщо проігнорувати вручення повістки в різний спосіб.

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В Україні почали діяти нові правила видачі повісток - що змінилось / Колаж Главред, фото: Главред, УНІАН

Коротко:

У військовозобов’язаного є 3 дні, щоб забрати повістку з пошти

Якщо облікові дані не оновлюватись, то повістка прийде за адресою реєстрації

Які поважні причини не з'явитись до ТЦК та СП за повісткою - перелік

В Україні почали надсилати повістки від ТЦК і СП через Укрпошту після оновлення військовозобов'язаними своїми даними. У разі відсутності адресата за місцем проживання працівник "Укрпошти" телефонує на номер, зазначений у реєстрі "Оберіг", або залишає в поштовій скриньці повідомлення про рекомендований лист, написане від руки. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк.

Як здійснюється вручення повісток через Укрпошту

За її словами, в такому повідомленні йдеться про те, що адресат (військовозобов'язаний) має з'явитись до відділення Укрпошти для того, щоб забрати рекомендований лист.

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"Причому складається це повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "повістка від ТЦК". І якщо протягом трьох робочих днів з моменту, коли було залишено таке повідомлення в поштовій скриньці, особа не з'явилася для отримання цього листа, то працівник пошти робить відмітку про те, що адресат відсутній. І не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист відправнику, тобто фактично до ТЦК і СП", - зазначає адвокат.

Що буде, якщо відмовитись від повістки поштою

Лідія Карплюк пояснює, що якщо особа відмовляється отримати повістку, такий лист із відповідною позначкою повертається до ТЦК і СП.

"У пункті 41 постанови №560 зазначено, що в разі направлення повістки засобами поштового зв'язку, належним підтвердженням сповіщення військовозобов'язаного буде день отримання (якщо особа отримала, та, відповідно, має підпис, який засвідчує одержання особою конкретного рекомендованого відправлення), або день проставлення відмітки про відмову отримати поштове відправлення, або день проставлення відмітки про відсутність особи. Варто також сказати, що тим особам, хто оновив свої дані (а під час оновлення даних могли зазначати не обов'язково адресу реєстрації, а й адресу фактичного проживання) повістки розсилаються за уточненою адресою, яку вони вказали", - додає вона.

Куди прийде повістка поштою, якщо не оновлював військово-облікові дані

Адвокат вказує на те, що для тих, хто не оновлював свої дані, повістки надсилаються за адресою реєстрації. Процедура однакова: вручення, відмова або відсутність особи за вказаною адресою.

Вона наголошує, що у будь-якому випадку Укрпошта передає повістки з позначками до ТЦК і СП, де інформація систематизується. Незалежно від того, чи була повістка отримана, від неї відмовилися або особа була відсутня, вона вважається належним чином повідомленою, що дає право передати відомості до Національної поліції для розшуку.

"Фактично спочатку ці відомості вносяться ТЦК і СП до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Тобто позначку "У розшуку" в "Оберезі", інформацію з якого ми бачимо в "Резерв+", робить не поліція, а безпосередньо ТЦК і СП. А щоб реалізувати цей розшук, дані передаються до органів Нацполіції, і Нацполіція вже має внести дані до бази даних "Армор" (інтегрованої інформаційно-пошукової системи МВС України), куди вносяться відомості про розшук особи", - говорить вона.

Чи одразу подають у розшук в разі неявки за повісткою до ТЦК та СП

Лідія Карплюк сумнівається в тому, що поліція починає розшукові дії одразу після внесення даних про розшук. Ймовірно, дільничні офіцери поліції отримують інформацію для проведення обходу за конкретними адресами, але через брак людських ресурсів Нацполіція не в змозі активно розшукувати всіх осіб, про яких передані дані від ТЦК і СП.

Водночас якщо особа перебуватиме в базі розшуку, при зупинці за порушення ПДР або на блокпості для перевірки документів, це стане підставою для адміністративного затримання та доправлення до ТЦК і СП.

Які поважні причини не з'явитись до ТЦК та СП за повісткою - перелік

Адвокат пояснює, що у випадку, коли особа отримала повістку і не може з'явитися у зазначений день, порядок (постанова №560) визначає низку поважних причин для відсутності: це може бути хвороба (перебування на стаціонарному лікуванні), смерть близьких родичів, стихійне лихо, воєнні дії або інші обставини, які унеможливлюють явку.

"Про них обов'язково треба письмово повідомити ТЦК, і разом із відповідними документами, які це підтверджують, необхідно надіслати рекомендованим листом із повідомленням про вручення та з описом вкладення", - радить вона.

Що буде якщо не з'явитись за повісткою до ТЦК та СП

Лідія Карплюк наголошує, що важливо повідомити про ці обставини, адже невиконання вимог повістки може призвести до розшуку особи поліцією, а також накладення адміністративного штрафу з боку керівника ТЦК і СП.

"Далі така постанова, відповідно, має надсилатися за адресою реєстрації особи, і в разі несплати штрафу добровільно виконання такої постанови здійснюватиметься в примусовому порядку через органи виконавчої служби", - вказує вона.

Що робити якщо отримав повістку, але маєш відстрочку

Лідія Карплюк зазначає, що якщо особа отримала повістку, але, наприклад, має відстрочку, їй необхідно з’явитися до ТЦК із відповідними підтверджуючими документами. У разі, якщо людина відмовилася або не була знайдена за місцем проживання, а потім не з’явилася на пошту для отримання листа, тоді все ж починається "режим очікування" зустрічі з працівниками поліції.

"Але навіть якщо працівник поліції прийде за адресою, де мешкає особа, яка не отримала повістку, то зайти до такого помешкання без ухвали слідчого судді, що видається в межах кримінального провадження, правоохоронець не має права. Але в разі, якщо вас зупинять на вулиці чи в автомобілі на блокпосту під час перевірки документів, то, як я казала, відмітка розшуку вже буде підставою для доставлення до ТЦК", - резюмувала адвокат.

Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Хто така Лідія Карплюк Лідія Романівна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатської діяльності більше 7 років. Проживає та практикує у Києві.

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