Школяр підпалив храм на Одещині через помсту: хто образив 12-річну дитину

Пожежу вдалося ліквідувати місцевим жителям / https://od.npu.gov.ua/

В Одеській області в селі Іванчанка Болградського району 12-річна дитина намагалася спаливши храм.

Загоряння, в результаті якого було пошкоджено будівлю і майно культової споруди, сталося вчора ввечері, 21 вересня, повідомили у поліції. Вогонь вдалося ліквідувати місцевим жителям.

Поліцейські з'ясували, що до підпалу причетний 12-річний місцевий житель. Підліток зізнався у скоєному і пояснив, що так він хотів помститися своєму однокласнику, який нібито постійно його діставав.

"Відомості за фактом підпалу поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Оскільки молодий не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, за його батьків, які вже потрапляли в поле зору поліції за невиконання обов'язків по вихованню дитини, буде складено протокол за ст.184 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Читайте такжеСпав з каністрою від бензину: на Вінниччині рецидивіст живцем спалив свого родичаНаразі слідство триває. Поліцейські встановлюють обставини події, в тому числі - перевіряють інформацію про можливий булінг серед підлітків. У разі підтвердження цього факту буде дана правова оцінка діям кожного його учасника.

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Нагадаємо, раніше в Житомирській області трагічно загинула шестирічна дитина, у нього були певні особливості розвитку. Тіло хлопчика виявили після пожежі в сараї. Трагедія сталася в селі Велика Цвіля. За попередніми даними, пожежа могла виникнути в результаті необережного поводження з сірниками.

Також ми повідомляли, що в Маріуполі Донецької області сталася трагедія - там трирічна дівчинка отримала сильні опіки у власному будинку. Вона грала з сірниками і підпалила на собі одяг – мати і її співмешканець залишили дитину без нагляду.