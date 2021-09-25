12-річний школяр підпалив храм на Одещині та хотів вчинити ще один злочин

Школяр підпалив храм в Одеській області / скріншот

21 вересня в селі Іванчанка Одеської області 12-річний школяр підпалив храм Московського патріархату. Згодом він зізнався правоохоронцям, що зробив це, щоби помститися синові священика. Але насправді виявилося, що дитина збрехала, а причина була в іншому.

Звуть неповнолітнього палія Віталік, він пробрався в храм, піднявши одну з решіток, передає Сегодня.

"Пішов подивитися, чи є гроші. Там не було нічого. І як запалив - не пам'ятаю, не знаю... Підпалив і пішов швидко", - зізнався школяр.

Хлопець також розповів, що крав раніше з храму телефони, їжу та гроші – їх він витрачав на чіпси і сухарики.

Раніше 12-річний хлопчик говорив, що підпалив храм, оскільки хотів помститися своєму однокласнику, який нібито постійно його цькував. Однак з'ясувалося, що син священика не ображав Віталіка. Це підтверджує як бабуся школяра, так і місцеві підлітки. За їхніми словами, вони не ворогували і ніхто з нього не знущався, хлопці разом грали.

Реклама

За вчинок онука перед односельцями вибачалася бабуся. Імовірно, що вона і виховує хлопчика.

Про батьків Віталіка поки нічого невідомо. До слова, у нього є дві сестри. Наймолодшій - 8 місяців, і дитина вже має порок серця.

Як повідомляв Главред, пожежа в храмі спалахнула 21 вересня. Жителі села загасили її самостійно ще до приїзду рятувальників. Вогонь знищив ікони, вікна, ящик для пожертвувань, меблі та столи.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна. Вона передбачає від 3 до 10 років в'язниці.

Однак підозрюваний - неповнолітній, тому на батьків склали адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків. Їх можуть оштрафувати на 10 тисяч гривень.