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РФ атакувала Одесу балістикою, лунають вибухи: перші подробиці

Анна Ярославська
30 жовтня 2023, 09:02
Нардеп Гончаренко стверджує, що Одеса та околиці були атаковані шістьма ракетами "Онікс". За його словами, окупанти цілилися в судноремонтний завод.
Запуск ракет
У Мережі публікують кадри з Криму після запуску ракет по Одесі / Колаж: Главред, фото: Міноборони рф, Кримський вітер

Вранці 30 жовтня в Одесі пролунали вибухи. Перед цим на півдні України була оголошена повітряна тривога. Крім Одеської, Миколаївської, Херсонської областей сирена звучала в Донецькій та Луганській.

"Одеська область - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Кореспонденти Суспільного повідомили, що в місті чули кілька вибухів.

відео дня

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою.

Тим часом нардеп Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що, за попередніми даними, Одеса та околиці були атаковані шістьма ракетами "Онікс".

Гончаренко також стверджує, що був атакований судноремонтний завод під Одесою.

Telegram-канал Кримський вітер опублікував кадри з Сімферополя, на яких видно сліди пусків ракет.

Так виглядає небо в Криму після запуску ракет
Так виглядає небо в Криму після запуску ракет / Фото: t.me/Crimeanwind
Ракети по Одесі ймовірно запускали з Криму
Ракети по Одесі, ймовірно, запускали з Криму / Фото: t.me/Crimeanwind

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, що Одесу, ймовірно, атакували балістикою. Він зазначив, що з тимчасово окупованого Криму ракети летить дуже швидко - від старту до "прильоту" проходять хвилини.

Ігнат додав, що з балістичної зброї в окупантів є ракети "Іскандер-М".

Дивіться відео - Коментар Повітряних сил щодо вибухів в Одесі:

РФ атакувала Одесу балістикою, лунають вибухи: перші подробиці

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія в ніч на 30 жовтня обстріляла Херсон з лівого берега Дніпра. Під ударом опинилися багатоповерхівки. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє - поранені.

Крім того, була атакована і Дніпропетровщина. Сили протиповітряної оборони збили в небі над різними регіонами України 14 російських цілей. Зокрема, були знешкоджені дві ракети і 12 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131.

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