РФ атакувала Одесу балістикою, лунають вибухи: перші подробиці

Вранці 30 жовтня в Одесі пролунали вибухи. Перед цим на півдні України була оголошена повітряна тривога. Крім Одеської, Миколаївської, Херсонської областей сирена звучала в Донецькій та Луганській.
"Одеська область - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
Кореспонденти Суспільного повідомили, що в місті чули кілька вибухів.
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою.
Тим часом нардеп Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що, за попередніми даними, Одеса та околиці були атаковані шістьма ракетами "Онікс".
Гончаренко також стверджує, що був атакований судноремонтний завод під Одесою.
Telegram-канал Кримський вітер опублікував кадри з Сімферополя, на яких видно сліди пусків ракет.
Представник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, що Одесу, ймовірно, атакували балістикою. Він зазначив, що з тимчасово окупованого Криму ракети летить дуже швидко - від старту до "прильоту" проходять хвилини.
Ігнат додав, що з балістичної зброї в окупантів є ракети "Іскандер-М".
Дивіться відео - Коментар Повітряних сил щодо вибухів в Одесі:
Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія в ніч на 30 жовтня обстріляла Херсон з лівого берега Дніпра. Під ударом опинилися багатоповерхівки. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє - поранені.
Крім того, була атакована і Дніпропетровщина. Сили протиповітряної оборони збили в небі над різними регіонами України 14 російських цілей. Зокрема, були знешкоджені дві ракети і 12 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131.
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