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"Повністю захопити Україну": генерал розкрив жорстокі сценарії Кремля

Юлія Закрепа
30 січня 2024, 21:06
Віктор Ягун проаналізував усі сценарії подальшої військової агресії Росії.
'Повністю захопити Україну': генерал розкрив жорстокі сценарії Кремля
Путін хоче захопити Україну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, pexels

В інтерв'ю Главреду генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун проаналізував усі сценарії подальшої військової агресії Росії та розповів, чи можливі вони лише за умови просування військ окупантів в Україні.

"Так. Взагалі мета Росії - повністю захопити Україну, вийти на її кордони та взяти під контроль людські ресурси. До цього, ще до повномасштабної війни, Москва хотіла розчленити країну. Вона намагалася спровокувати Польщу, Угорщину та Румунію на військове вторгнення - мовляв, ми почнемо наступати з одного боку, а ви заходьте з іншого, і під приводом захисту місцевого населення заберете території. Україна всім показала, що такого сценарію не буде", - пояснив Ягун.

Він також додав, що не зрозуміла лише поведінка Угорщини, яка 24 лютого 2022 року почала підтягувати війська до наших кордонів.

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Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Нагадаємо, що у разі атаки РФ країни Балтії не вистоять. Віктор Ягун розповів, що до квітня 2022-го концепція була така, що Латвія, Литва та Естонія мали б стримати ворога, поки НАТО не прийде на допомогу через місяць. Тепер усе інакше.

НАТО "відріже" Калінінград, а РФ може піти на Сувалський коридор. Ягун підкреслив, що у Кремля обмежений час і він може вчинити провокації лише до приєднання Швеції до НАТО.

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війна в Україні вторгнення Росії Віктор Ягун новини України
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