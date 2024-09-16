В Україні автоматизують видачу повісток: у Міноборони розповіли про нововведення

Після автоматичного генерування повісток, вони будуть надсилатися на централізований друк, а далі в "Укрпошту", розповів Олег Берестовий.

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"Укрпошта" доставлятиме військовозобов'язаним повістки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністерство оборони України працює над автоматизацією процесу видачі повісток. Їх генеруватимуть, підписуватимуть електронним підписом та доставлятимуть військовозобов'язаним "Укрпоштою". Про це повідомив начальник Управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий у DOU Podcast.

За його словами, нововведення передбачає автоматизовану систему генерації повісток через реєстр "Оберіг", що дозволить оптимізувати і зробити процес прозорішим.

"Як зараз відбувається виписування повісток? Їх виписують ручну, роздруковують, і потім стос паперу приходить начальнику ТЦК, який має підписувати їх, ставити печатку, і далі повістки розносять. Тому ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі "Оберіг", підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК ", - пояснив Берестовий. відео дня

Представник Міноборони розповів, що після автоматичного генерування повісток, їх надсилатимуть на централізований друк, а звідти на "Укрпошту", яка й доставить повістку адресату. Водночас Міністерство оборони матиме доступ до інформації про повістки: чи були вони доставлені, чи ні, чи були загублені, та скільки часу зайняла їх доставка.

Повістки можна перевірити на достовірність

Крім того, перевірити достовірність повістки можна буде через додаток "Резерв+". Ця функція дозволить через сканер QR-коду перевірити, чи дійсно начальник ТЦК підписав повістку і чи є вона законною.

"Коли ти підписуєш електронним підписом цю повістку, то там не буде якоїсь закарлючки-підпису; і ти маєш бути впевненим, що тобі не надіслали якийсь фішинг абощо, а що дійсно твій ТЦК підписав цю повістку. Це функціонал, який дозволить захистити особу як військовозобов'язаного", - зазначив Берестовий.

Однак, як зауважив Берестовий, повісток не буде в додатку "Резерв+".

"Ми цього не плануємо. У нас беклог розписаний до середини весни - повісток там немає", - наголосив він.

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

Вручення повісток - новини за темою

Нагадаємо, 16 серпня Кабмін затвердив зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Згідно з новими нормами законодавства, повістки тепер можна буде вручати не лише особисто, а й через рекомендовані листи з описом вмісту.

Застосунок "Резерв+" не буде використовуватися для надсилання повісток військовозобов'язаним, їх також не будуть надсилатися електронною поштою. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що законодавство не передбачає електронні повістки.

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що якщо українці оновлять свої військово-облікові дані або самостійно зареєструються в застосунку "Резерв+", то вручення повісток на вулицях стане непотрібним.

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