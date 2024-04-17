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"Втратимо ще 4 міста": полковник ЗСУ оцінив наслідки окупації Часового Яру

Юрій Берендій
17 квітня 2024, 03:41
Військовий експерт наголошує, що окупація Часового Яру матиме серйозні наслідки для українських військ і поставить під загрозу цивільне населення.
'Втратимо ще 4 міста': полковник ЗСУ оцінив наслідки окупації Часового Яру
Полковник ЗСУ оцінив наслідки окупації Часового Яру / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Російський диктатор Володимир Путін віддав наказ військовим захопити місто Часів Яр на Донеччині до 9 травня. Росіяни потребують успіху, тому вони надсилають туди додаткові війська. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі 24 каналу оцінив наслідки захоплення російськими військами Часового Яру.

За його словами, окрім 9 травня, у Росії також запланована "інавгурація" президента на 7 травня. Це подвійне свято, яке в інформаційному просторі Росії має бути підкріплене "подвигами" на полі бою. Він додав, що Часів Яр для росіян також має велике значення як військове досягнення.

Він зазначив, що географічно Часів Яр розташовані на високих горах, що ускладнює просування російських військ. Україні дуже бракує боєприпасів, тому у окупантів з'явилася можливість вести наступ на цю позицію.

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"За достатньої кількості боєприпасів висоти Часового Яру до себе б не підпустили жоден російський підрозділ ближче ніж на 15 – 20 кілометрів. Росіяни користуються моментом, поки не з’являться основні боєприпаси (в України – ред)", – підкреслив військовий експерт.

Світан зазначив, що головним завданням для Міноборони є постачання боєприпасів на складні напрямки фронту, зокрема, у район Часового Яру. Роман Світан зазначив, що на цьому напрямку боїв діють досвідчені підрозділи, які виконують бойові завдання.

"Є можливість утримати Часів Яр і знищити велику кількість російської техніки та особового складу. Можливість є, але немає достатньої кількості озброєння, на яке ми чекаємо", – зазначив він.

Для України втрата Часового Яру мала б серйозні наслідки. Відступ на другу лінію оборони за Часовим Яром, вздовж агломерацій Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка, становить велику загрозу для цивільного населення.

"Ці чотири міста ми втратимо в такому вигляді як вони є зараз. Росіяни вже намагаються дальніми засобами ураження дістати до цих агломерацій", – сказав Роман Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Часів Яр - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у спробах штурму міста Часів Яр на Донеччині, російські окупанти втратили від 50 до 70% техніки, повідомив командир батальйону "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко.

Заяви так званих російських "воєнкорів" про просування в районі Часового Яру 15 квітня не підтвердились. Аналітики Інституту вивчення війни не зафіксували змін у лінії фронту на цьому напрямку боїв.

Також, експерти DeepState повідомили, що російські окупанти продовжили наступ біля Часового Яру та Новобахмутівки в Донецькій області.

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війна в Україні Часів Яр
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