ЗСУ стримали штурм РФ на Харківщині: у британській розвідці розкрили деталі

Російські війська намагаються атакувати, але успіху не мають, розповіли в британській розвідці.

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Росіяни продовжують атакувати місто Вовчанськ у рамках наступу на північ Харківської області, який розпочався 10 травня, розповіли в британській розвідці.

Місто, як і раніше, українські сили обороняють, відбиваючи більшу частину атак Росії, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі Х.

"Оскільки село Бугроватка, розташоване на захід-південний захід від Вовчанська, імовірно, перебуває під їхнім контролем, російські війська намагаються встановити фізичний контроль над довколишньою переправою через річку Сіверський Донець, тим самим створюючи загрозу флангу й тилу українських сил, що обороняються, у самому Вовчанську", - наголошується в повідомленні.

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Водночас на Лук'янському напрямку російські війська продовжують атакувати в напрямку села Липці, але, за даними українського Генерального штабу, станом на вечір 22 травня 2024 року, суттєвого прогресу не було.

"17 травня 2024 року президент Путін заявив, що російські війська створюють буферну зону або зону безпеки в Харкові, але наразі це не вдалося. Північний Харківський фронт, ймовірно, стабілізувався, а територіальний контроль Росії фрагментований і не об'єднаний. Успіхи Росії на цьому напрямку будуть обмежені на майбутньому тижні, оскільки початковий імпульс Росії був стриманий українським опором", - зазначають аналітики.

/ @DefenceHQ

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося. що РФ продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, щоб узяти місто під вогневий контроль, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними Sky News, українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

Нагадаємо, Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

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