Військові КНДР самі "рвуться" в Україну: ЗМІ розкрили причини

Кім Чен Ин "передав" Росії бійців зі своїх елітних спецпідрозділів.

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Чому військові КНДР хочуть в Україну? / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, KSNA

Коротко:

Солдатам КНДР "за честь" воювати у лавах РФ

Путін обіцяє до 2 тисяч доларів кожному бійцю, але все піде у кишеню Кіма

Кім Чен Ин приховує від свого населення відправку солдатів

Для солдатів КНДР поїздка в Росію та участь у російсько-українській війні може бути навіть приводом для гордості, а ще вона розглядається ними як рідкісний шанс добре заробити і досягнути привілейованого становища, пише Independent з посиланням на колишніх північнокорейських військовослужбовців.

"Вони просто вважатимуть за честь бути обраними у ролі тих, кого відправляють до Росії. Але я думаю, що більшість з них навряд повернеться додому", — переконаний один зі співрозмовників. відео дня

Також зауважується, що Кім Чен Ин відібрав на війну добірних бійців зі своїх елітних спецпідрозділів. Їхня мотивація — гроші.

Журналісти пояснюють, що навіть у лавах елітних підрозділів багато солдатів хворіють на туберкульоз і недоїдання. А зарплата середньостатичного військового складає менше одного долара.

Росія ж нібито обіцяє до 2 тисяч доларів на людину щомісяця. Однак навряд бійці побачать ці гроші — усе піде у казну Кім Чен Ина.

Тим не менше саме озвучення такої суми спонукатиме молодих солдатів погоджуватися на участь у війні. З-поміж них будуть і ті, хто просто захоче побачити чужі країни.

"Північнокорейські солдати розглядають поїздку Росію як унікальний досвід", — зазначив один з ексвійськовослужбовців КНДР у розмові з журналістами.

Ситуацію можуть змінити втрати, які ці солдати нестимуть на полі бою. Тоді, на думку співрозмовників видання, бійці здаватимуться у полон або проситимуть переселити їх у Південну Корею.

Крім того, солдати КНДР проходили підготовку у гірській місцевості і не знайомі з східноєвропейською рівниною. Те ж стосується і застосування безпілотників — солдати КНДР не розуміють сучасних технологій.

Кім Чен Ин приховує від свого населення відправку солдатів.

Війська КНДР / Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні - останні новини

Як писав Главред, американська розвідка підтвердила перебування щонайменше 8 тисяч солдатів КНДР у Курській області. Це угруповання вступить у бій найближчими днями.

Про це ж трохи раніше і заявляв президент Володимир Зеленський. Нині Україні відомо про те, що у підготовчому таборі перебуває 3 тисячі корейців. Поки вони ще не були задіяні у бою.

"Ще ні, але вони будуть. Це питання вже у днях, а не у місяцях", - сказав президент 31 жовтня.

Всього, за даними Пентагону, приблизно 10 000 північнокорейських солдатів прибули для військових тренувань до східних регіонів Росії. Деяких з них вже перемістили ближче до кордону з Україною. РФ забезпечує північнокорейських військових своєю формою та зброєю.

Що відомо про The Independent The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

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