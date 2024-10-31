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Війська КНДР кидають у бій проти Сил оборони України: Кислиця назвав терміни

Олексій Тесля
31 жовтня 2024, 00:50
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Планується сформувати щонайменше 5 частин або з'єднань із військовослужбовців КНДР, повідомив Сергій Кислиця.
Війська КНДР кидають у бій проти Сил оборони України: Кислиця назвав терміни
Війська КНДР перекидають для війни з Україною / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Війська КНДР перекидають для війни з Україною
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У листопаді війська КНДР почнуть безпосередньо брати участь у бойових діях проти українських Сил оборони, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Під час виступу на засіданні Радбезу ООН він заявив про те, що військові з КНДР чисельністю до 12 тисяч військовослужбовців проходять підготовку на п'яти полігонах Східного військового округу РФ.

До складу цього контингенту, як повідомив Кислиця, входять щонайменше 500 офіцерів армії КНДР, із них три генерали з Генерального штабу армії КНДР.

"Згодом планується сформувати щонайменше 5 частин або з'єднань із військовослужбовців КНДР чисельністю 2000-3000 осіб кожне. Один такий підрозділ еквівалентний мотострілецькому полку", - уточнив він.

За його словами, передбачається, що військовослужбовці КНДР носитимуть російську форму і використовуватимуть російську стрілецьку зброю. Їм також будуть видані російські посвідчення особи.

При цьому для приховування своєї присутності військовослужбовці КНДР, як очікується, будуть інтегровані в російські частини, укомплектовані представниками національних меншин азіатської частини Росії, пояснив представник України в ООН.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Серед них, наприклад, "Спеціальний бурятський батальйон" 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Росії. За наявною інформацією, у період з 23 по 28 жовтня зі Східного військового округу до кордону Росії з Україною вилетіло щонайменше сім літаків із військовослужбовцями чисельністю до 2100 осіб.

"Очікується, що чисельність військовослужбовців КНДР, які будуть перекинуті з Приморського краю Росії до кінця жовтня 2024 року, може досягти 4500 осіб. Також очікується, що в листопаді 2024 року військовослужбовці КНДР почнуть безпосередньо брати участь у бойових діях проти українських сил оборони", - заявив Кислиця.

Він уточнив, що 26 жовтня в західну частину Курської області Росії прибули 400 військовослужбовців КНДР. Ба більше, зараз тривають підготовчі роботи з розміщення додаткових сил КНДР у зазначеному районі.

"Вищевказані підрозділи КНДР, найімовірніше, діятимуть у зоні відповідальності 11-ї окремої десантно-штурмової бригади. За наявними у нас даними, з 20 жовтня в зоні відповідальності цієї бригади веде розвідку оперативна група з 40 військовослужбовців КНДР", - повідомив постпред України в ООН.

"Це найнебезпечніший розвиток подій за останній період війни з точки зору її глобальних наслідків. Створення оперативної сумісності армій Росії та КНДР є загрозою для Європи, Корейського півострова, її сусідів і за його межами", - заявив він.

Хто такий Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (з 20 лютого 2020 року).

Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.

Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

За словами дипломата, режим КНДР не просто поставляє своїх солдатів у Росію, а переслідує власні інтереси і довгострокові цілі.

"Ті військовослужбовці КНДР, особливо офіцери, які переживуть російсько-українську війну, повернуться у свій регіон із винятковим досвідом ведення сучасної війни", - підкреслив Кислиця.

Відправлення військ КНДР на війну з Україною

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про перекидання військ КНДР. Глава держави повідомив про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони, які близькі до зони бойових дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли війська КНДР можуть почати воювати проти України. Частина солдатів КНДР вже перебралася ближче до України.

Як повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що через 3-6 місяців північнокорейські військові на боці РФ будуть обкатані в бою. Це загроза, яку розуміє Південна Корея і має розуміти НАТО, бо саме на країни Балтії в майбутньому може напасти Росія, посилена солдатами Північної Кореї.

Дивіться відео - армія КНДР на Донбасі:

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