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Удар Заходу по військах КНДР в Україні: у США закликали зробити рішучий крок

Андрій Ганчук
1 листопада 2024, 10:38
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Північнокорейським військовим силам не місце в Європі, вони не повинні нападати, сказав Майк Тернер.
Війська КНДР, ATACMS
США і НАТО мають обговорити напад на війська КНДР в Україні - конгресмен / Колаж: Главред, фото: KCNA, Вікіпедія

Ключові тези заяви конгресмена:

  • Захід має обговорити напад на війська КНДР в Україні
  • Росія не повинна діяти в Україні безкарно
  • Військам КНДР не місце в Україні

Сполученим Штатам Америки і НАТО слід розглянути можливість нападу на війська КНДР, якщо вони воюватимуть в Україні у складі російських окупаційних сил. Північнокорейські військові не повинні нападати на європейську країну. Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників, конгресмен Майк Тернер.

Як повідомляє Голос Америки, він сказав про те, що участь військ КНДР у війні РФ і України має стати червоною лінією для США і Північноатлантичного альянсу. Росії не слід "відкривати сезон" на безкарні удари по українській державі і запрошувати для цього іноземні військові сили.

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"Я вважаю, що США і союзники щодо НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони в Україні, і які атакують її", - зазначив Тернер.

Також він додав, що військам КНДР не місце в Європі, і вони не повинні атакувати європейську державу.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Коротко про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

"І я вважаю, що в інтересах НАТО і Сполучених Штатів як члена НАТО, щоб азіатські, північнокорейські комуністичні війська не марширували до європейської країни і не нападали на неї", - наголосив Майк Тернер.

Війська КНДР на війні в Україні - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, глава Пентагону Ллойд Остін раніше говорив, що частина з 10 тисяч солдатів КНДР знаходиться поблизу України.

Сполучені Штати серйозно ставляться до ситуації і закликають РФ змінити небезпечний курс.

Військові КНДР вступлять у бій у листопаді, припустив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Приблизно 12 тисяч північнокорейських бойовиків продовжують підготовку на полігонах Східного військового округу РФ.

Вступ Північної Кореї у війну в Україні матиме серйозні наслідки, зокрема й щодо рішень з надання ЗСУ далекобійної зброї для ударів углиб Росії, вважає глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, Київ працює над вирішенням "делікатного" питання, пов'язаного із застосуванням зброї далекого радіусу дії.

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