Удар Заходу по військах КНДР в Україні: у США закликали зробити рішучий крок

Північнокорейським військовим силам не місце в Європі, вони не повинні нападати, сказав Майк Тернер.

https://glavred.net/world/udar-zapada-po-voyskam-kndr-v-ukraine-v-ssha-prizvali-sdelat-reshitelnyy-shag-10610378.html Посилання скопійоване

США і НАТО мають обговорити напад на війська КНДР в Україні - конгресмен / Колаж: Главред, фото: KCNA, Вікіпедія

Ключові тези заяви конгресмена:

Захід має обговорити напад на війська КНДР в Україні

Росія не повинна діяти в Україні безкарно

Військам КНДР не місце в Україні

Сполученим Штатам Америки і НАТО слід розглянути можливість нападу на війська КНДР, якщо вони воюватимуть в Україні у складі російських окупаційних сил. Північнокорейські військові не повинні нападати на європейську країну. Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників, конгресмен Майк Тернер.

Як повідомляє Голос Америки, він сказав про те, що участь військ КНДР у війні РФ і України має стати червоною лінією для США і Північноатлантичного альянсу. Росії не слід "відкривати сезон" на безкарні удари по українській державі і запрошувати для цього іноземні військові сили.

відео дня

"Я вважаю, що США і союзники щодо НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони в Україні, і які атакують її", - зазначив Тернер.

Також він додав, що військам КНДР не місце в Європі, і вони не повинні атакувати європейську державу.

Коротко про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

"І я вважаю, що в інтересах НАТО і Сполучених Штатів як члена НАТО, щоб азіатські, північнокорейські комуністичні війська не марширували до європейської країни і не нападали на неї", - наголосив Майк Тернер.

Війська КНДР на війні в Україні - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, глава Пентагону Ллойд Остін раніше говорив, що частина з 10 тисяч солдатів КНДР знаходиться поблизу України.

Сполучені Штати серйозно ставляться до ситуації і закликають РФ змінити небезпечний курс.

Військові КНДР вступлять у бій у листопаді, припустив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Приблизно 12 тисяч північнокорейських бойовиків продовжують підготовку на полігонах Східного військового округу РФ.

Вступ Північної Кореї у війну в Україні матиме серйозні наслідки, зокрема й щодо рішень з надання ЗСУ далекобійної зброї для ударів углиб Росії, вважає глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, Київ працює над вирішенням "делікатного" питання, пов'язаного із застосуванням зброї далекого радіусу дії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред