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Резніков жорстко засудив поведінку міжнародних організацій

8 березня 2022, 15:20

Як зазначив Резніков, окупанти відкривають вогонь і проти жителів європейських країн.

Резніков
Олексій Резніков / УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до міжнародних організацій і різко засудив їх через ігнорування вторгнення Російської Федерації на територію України.

Як зазначив Резніков, окупанти відкривають вогонь і проти жителів європейських країн, які сьогодні знаходяться на території України.

"Але хочу нагадати вам, що російські солдати вбивають жителів європейської країни. Де ваші цінності та ідеали? Де робота міжнародних організацій, на які витрачаються мільярди доларів? Де ООН, Червоний Хрест, ОБСЄ? Вони сховалися", - заявив Резніков.

За словами міністра, сьогодні в Україні перебувають майже 10 тисяч іноземних студентів. Водночас вже 2 тисячі перебувають у полоні в окупанта.

"Звертаю вашу увагу, що сьогодні близько 10 000 студентів з інших країн, що знаходяться в Україні, є мішенями путінських терористів. Більше 2 000 з них вже взяті в заручники російськими солдатами. Багато з Індії, Китаю, Туреччини, країн Перської затоки", - зауважив Резніков.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада затвердила указ президента України Володимира Зеленського про загальну мобілізацію в державі.

Відповідний закон був прийнятий у четвер, 3 березня.

У ньому передбачається, що мобілізація буде проводитися у всіх областях України, крім Луганської та Донецької. Її проводитимуть протягом 90 діб з дня набрання чинності Указом.

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