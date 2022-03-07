"Від ворога не залишиться і сліду": Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський / скріншот

Президент Володимир Зеленський увечері 7 березня звернувся до українців. Глава держави зняв відео на Банковій і запевнив, що нічого не боїться і залишається в Києві.

Зеленський заявив, що російські нацисти рвуться до Києва із Заходу, Півночі і Сходу.

"Я залишаюся в Києві. На Банковій. Не ховаючись. І нікого не боюся. Стільки, скільки потрібно, щоб перемогти в цій війні!",- заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що свою справу роблять лікарі, рятувальники, транспортники, журналісти.

"Всі воюють заради перемоги України. Вона неодмінно буде: силою зброї, армії, слова, дипломатії", - додав він.

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"Ненависть, яку ворог приніс з обстрілами, бомбами в наші прекрасні міста, не залишиться там. Не буде ніякого сліду від неї. Ненависть - це не про нас. Тому від ворога не буде ніякого сліду. Ми все відбудуємо. Ми зробимо наші міста, які окупант руйнував, краще, ніж будь-яке місто в Росії", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини. Зустріч Зеленського з лідером РФ може відбутися в Анкарі або Стамбулі.

Крім цього, сьогодні, 7 березня, відбудеться третій раунд переговорів української та російської делегацій щодо війни в Україні, зустріч стартує о 16:00. Сторони планують говорити про гуманітарні коридори.

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