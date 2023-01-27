РФ намагається прорвати оборону Бахмута і Вугледара, там ідуть запеклі бої – ISW

В окупантів закінчуються іранські дрони-камікадзе – їх вистачить на кілька атак. Тому Кремль намагається отримати ще поставки від Ірану.

РФ намагається прорвати оборону Бахмута і Вугледара/ 93 ОМБр Холодний Яр, Міноборони РФ

Російські окупанти зосередили свої сили на захопленні двох міст на Донбасі – Бахмута і Вугледара. Там відбуваються важкі бої.

Загарбники продовжили наземні атаки довкола Бахмута. Проте, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, українські військові відбили атаки росіян на сам Бахмут, а також на північний схід від міста поблизу Верхньокам'янського (30 км), Благодатного (8 км), Спірного (27 км) і Роздолівки (15 км), а також на південному-заході – біля Кліщівки (7 км). Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому в окупантів великі втрати під Бахмутом. Аналітики нагадали дані, озвучені представником Східного угруповання військ України Сергієм Череватим про те, що лише за 25 січня загарбники втратили у бойових сутичках біля цього міста майже цілий батальйон.

Російська ПВК "Вагнера" використовує для штурмів тактику невеликих підрозділів та штурмових загонів чисельністю від чотирьох до п'яти осіб. Такими групами вони намагаються проникнути до міських районів Бахмута.

Російські пропагандисти говорили, нібито окупанти "прорвали українську оборону" на південній околиці Вугледара і зайняли позиції у самому місті. Український військовий підтвердив, що загарбники активно штурмують місто, проте не контролюють його. Там зараз тривають запеклі бої

В ISW також розповіли, що в окупантів залишилося дронів-"шахедів" на кілька атак, якщо вони найближчим часом не отримають ще поставки від Ірану. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, станом на 7 січня в окупантів залишалося 90 безпілотників іранського виробництва. Але Росія намагається домовитися з Іраном про нову партію.

Раніше представник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий розповів, що окупаційні війська Росії намагаються прорвати оборону армії України в районі Бахмута і Вугледара, щоб отримати можливість просунутися далі – на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ. Росіяни хочуть захопити всі райони Донецької та Луганської областей, щоб показати досягнення проміжних цілей війни проти Києва.

Нагадаємо, аналітики ISW раніше зазначали, що російські загарбники можуть навмисно здійснювати невеликі атаки на більшій частині лінії фронту, щоб відволікти Збройні сили України і тим часом здійснити вирішальну наступальну операцію на Луганщині.

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