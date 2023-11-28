'Буде важко': президент Чехії висловився про підтримку України

Президент Чехії Петр Павел закликав Захід продовжувати підтримувати Україну, інакше наступний рік може бути сприятливішим для Росії.

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Петр Павел закликав Захід не послаблювати підтримку України / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел закликав Захід не послаблювати підтримку України, інакше наступний рік буде більш сприятливим для Росії. Перемога Росії в Україні матиме далекосяжні наслідки для всієї Європи. Про це Петр Павел сказав в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

"У нас немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне для виконання її завдання з відновлення суверенітету і контролю над своїми кордонами: будь-яка менша допомога була б нашою поразкою", – наголосив президент Чехії.

Павел підкреслив, що перемога Росії може зміцнити ідею про досягнення цілей за допомогою сили та використання слабкості західних демократій. Згідно з висловленням глави чеської держави, наступний рік може бути ще складнішим для України, особливо у зв'язку із руйнуванням інфраструктури, яку неможливо повністю відновити.

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"Населенню буде важко, а з нерішучістю країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування буде зростати. І це створює ситуацію, яка не дуже сприятлива для продовження контрнаступальних операцій," – підкреслив президент.

За словами очільника Чехії, зима дасть Росії час на відновлення її військових потужностей, включаючи виробництво озброєння та переговори з іншими країнами щодо постачання.

"Якщо ми змарнуємо можливість зберегти нашу підтримку України, наступний рік може бути ще більш сприятливим для Москви. Цей рік є ключовим для того, щоб закласти основи успіху, наступний рік буде складнішим", – підсумував Петр Павел.

Війна в Україні

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел переконаний, що Росія може повністю відновити свою боєздатність упродовж шести років. Проте, він підкреслив, що кінцеві строки цього процесу будуть залежати від розвитку подій у війні в Україні.

Крім цього, він зазначив, що контрнаступ Збройних сил України розвивається не так, як очікувалося, через недостатньо швидку та масову підтримку від Заходу. Ця затримка, за словами Павла, дала можливість Росії дуже добре підготуватися до контрнаступу.

Також на скандальні висловлювання прем'єра Угорщини Віктора Орбана в адресу України відреагувала речниця нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова. Вона розчарувана позицією глави угорського уряду в цілому щодо України та називала Орбана самотнім у своїх ворожих поглядах на Україну.

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