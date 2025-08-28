РФ прицільно атакувала залізницю: оголошено про затримку низки поїздів

Сьогодні поїзди в Україні відправлятимуться із затримкою до 6 годин.

Росія атакувала залізничну інфраструктуру України

Окупанти завдали прицільного удару по потягу Інтерсіті

Ворожа атака спричинила затримки поїздів

Сьогодні країна-агресор Росія здійснила цілеспрямовану атаку на цивільну залізничну інфраструктуру України. Зокрема, окупанти завдали прицільного удару по потягу Інтерсіті, який мав вирушати за маршрутом Київ-Харків. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Удар — прицільний. Виключно цивільні пасажирські операції", - наголосив він. відео дня

За його словами, завдяки швидким діям залізничників, які відвели весь черговий персонал в укриття, вдалося уникнути жертв. Вплив на рухомий склад також було мінімізовано.

Влучання у потяг / фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Він також запевнив, що рейс не скасовано — на маршрут вийдуть інші пасажирські вагони, включно з тими, що нещодавно надійшли із заводу.

"Відновимо та розширимо парк попри все", - підсумував Перцовський.

Влучання у потяг / фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Затримки поїздів в Україні

В пресслужбі "Укрзалізниці" заявили, що ворожа атака спричинила затримки поїздів. На двох ділянках організовано автобусне сполучення.

Так, через пошкодження залізничної інфраструктури в районі Козятина поїзди, що курсують між Києвом та Львовом, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень - Звягель - Шепетівка - Здолбунів - Львів.

Для пасажирів, які мали прямувати до станцій Вінниця та Хмельницький, організовано автобусне сполучення на ділянках Шепетівка - Вінниця та Шепетівка - Хмельницький.

Для пасажирів, які подорожують до або з Тернополя (поїзди №21 та №103), організовано пересадку на станції Красне.

Водночас, поїзди, що їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця - Козятин, прибудуть із затримкою щонайменше на 5 годин. Серед них:

№106 Одеса – Київ;

№74 Перемишль – Харків;

№22/104 Львів - Харків / Краматорськ.

Низка поїздів Інтерсіті з Києва відправлятимуться із затримкою до 2 годин:

№743 Київ – Львів;

№732 Київ – Запоріжжя;

№722 Київ – Харків;

№712 Київ - Краматорськ.

Міжнародний поїзд №23 Київ - Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою близько 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу.

Реакція на російські удари

Президент Володимир Зеленський відреагував на удари Росії по Україні.

За його словами, російські ракети та дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто закликав до припинення вогню та дипломатії.

"Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції", - наголосив він.

Удари Росії - останні новини України

Як повідомляв Главред, 28 серпня Росія завдала комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі прямим попаданням знищено частину п'ятиповерхового житлового будинку. На місці триває рятувальна операція. Наслідки атаки також зафіксовано на понад 20 локаціях у різних районах.

Речниця ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що під завалами багатоповерхівки можуть перебувати дев‘ятеро людей. За її словами, наразі невідомо, чи перебували ці люди у будинку на момент удару, чи були там просто прописані.

Відомо, що загалом окупанти застосували 629 засобів повітряного нападу. Було збито та подавлено 589 повітряних цілей.

