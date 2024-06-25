Після скандалу в Дніпрі: нардепу Тищенко оголосили про підозру - ДБР

Народний депутат України Микола Тищенко підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військового під час конфлікту у Дніпрі.

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ДБР провело обшуки та вручило підозру Тищенко після скандалу в Дніпрі / Колаж: Главред, фото: скрін з відео, ДБР

Після скандальної сутички між депутатом та ексвійськовим у Дніпрі, до Миколи Тищенка прийшли працівники Державного бюро розслідувань та вручили йому підозру за фактом незаконного позбавлення волі людини.

Як повідомляє ДБР, 20 червня 2024 року у Дніпрі саме за вказівкою нардепа Тищенка група осіб позбавила волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому його утримували певний час і завдали тілесних ушкоджень.

"Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів", - йдеться у повідомленні відомства. відео дня

Тому після інциденту у депутата провели обшуки, під час яких Тищенку і повідомили про підозру по частині 2 статті 146 Кримінального Кодексу України за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. До речі, під час обшуків у Тищенка знайшли чимало готівки та дорогий годинник.

Після обшуків і вручення підозри офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Що таке ДБР? Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

Конфлікт у Дніпрі між Миколою Тищенко і ексвійськовим

20 червня 2024 року у Дніпрі так звані "охоронці Миколи Тищенка" побили добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова.

Про це стало відомо із відео, що активно ширились мережею. Згодом з'ясувалося, що того дня Тищенко приїхав у Дніпро нібито "накрити" якісь "центри шахрайства". Однак на вулиці в нього з військовослужбовцем виникла суперечка, через що люди у формі та в балаклавах накинулися на добровольця. Вони кілька разів ударили українського військового просто на очах у його дружини та дитини.

Згодом з'ясувалось, що одним із учасників конфлікту, який хапав ексвійськового був працівник правоохоронних органів, однак з Києва, а не Дніпра. Його причетність у конфлікті виправдовували, як "випадкове втручання", але згодом поліцейського звільнили зі служби.

Сам Тищенко та його поплічники до останнього виправдовували свої дії нібито агресією та неадекватною поведінкою колишнього військовослужбовця. Але суспільний розголос і правоохоронні органи, схоже, не вірять у цю версію. Тепер Тищенку вручили підозру.

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