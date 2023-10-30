Росія навколо Авдіївки зібрала 40 тис. військ і готується атакувати коксохім - ISW

Окупанти Росії в районі Авдіївки зібрали значні сили, проте є сумніви щодо укомплектованості їхніх військ, пишуть американські аналітики ISW.

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Війська РФ збираються атакувати Авдіївський коксохім - ISW / Колаж: Главред, фото: Facebook П. Жебрівського, Вікіпедія

Російські окупанти у районі Авдіївки Донецької області зосередили близько 40 тисяч військ і перекидають туди додаткові сили. Загарбники мають намір атакувати коксохімічний завод на північ від міста. Незважаючи на присутність великого угруповання військ ворога, є сумніви щодо його укомплектованості. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW із посиланням на представника Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександра Штупуна йдеться про те, що росіяни зібрали 40 тисяч окупантів навколо Авдіївки і перекидають туди додаткові сили.

Також зазначено, що загарбники хочуть атакувати коксохімічний завод, який знаходиться на північ від міста.

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За даними військового оглядача Костянтина Машовця, у росіян навколо Авдіївки навіть більше, ніж 40 тисяч військ. Там діють декілька ворожих підрозділів.

Втім, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, російські підрозділи, ймовірно, неукоплектовані. За назвою вони батальйони, бригади або полки, але реальної чисельності військових може бути менше.

Ситуація в Авдіївці

Росія зазнала найбільших втрат за 2023 рік під час жовтневого наступу на Авдіївку, вважають у розвідці Британії. Аналітики дійшли висновку, згідно з яким Москва ставить окупантам завдання захоплювати території, проте вони не можуть досягти оперативного просування.

Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в інтерв'ю Главреду розповів, як може змінитися ситуація в Авдіївці. За його словами, окупанти можуть самі потрапити в оточення ЗСУ як мінімум у двох місцях у цьому районі.

Росія готує новий наступ на Авдіївку, розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Як зазначив Барабаш, окупанти хочуть оточити Авдіївку і продовжують жорсткі обстріли міста.

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