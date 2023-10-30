Війська Росії готують новий штурм Авдіївки: Барабаш назвав терміни і деталі

Окупанти Росії проводять перегрупування, підтягують велику кількість техніки і перекидають війська за іншими напрямками, сказав Віталій Барабаш.

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Війська РФ готують новий наступ на Авдіївку - глава адміністрації / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони РФ

Війська агресора Росії проводять перегрупування під Авдіївкою Донецької області, найближчими днями очікується нова хвиля штурмів. Ситуація складна, ворог продовжує чинити тиск. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що російські війська в районі Авдіївки проводять перегрупування. Вони підтягують техніку і перекидають сили на інші напрямки. Окупанти тиснуть і намагаються штурмувати позиції.

За його словами, найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.

відео дня

"Зараз в більшості своїй окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад за іншими напрямками. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля", - наголосив Віталій Барабаш.

Ситуація в Авдіївці

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що війська РФ не залишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони України відбивають ворожі атаки та завдають окупантам серйозних втрат.

Росія зазнала найбільших втрат за 2023 рік під час жовтневих боїв за Авдіївку, вважають у розвідці Міністерства оборони Великобританії. На думку аналітиків, Москва ставить політичне завдання захоплювати території, але окупантам не вдається досягти оперативного просування.

Росія навколо Авдіївки зібрала 40 тисяч військ і готується атакувати коксохім, розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни. Окупанти перекидають в район міста додаткові сили.

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