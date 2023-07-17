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Після атаки на Кримський міст почнеться активізація ЗСУ на півдні України - Жданов

Аліна Дембіцька
17 липня 2023, 23:20 оновлено 17 липня, 23:20
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Цілком можливо, Генштаб ЗСУ свідомо відтягував завдання удару по мосту, підкреслив військовий експерт.
Після атаки на Кримський міст почнеться активізація ЗСУ на півдні України - Жданов
Жданов розповів, що буде після атаки на Кримський міст / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

З військової точки зору удар по Кримському мосту був просто необхідним, оскільки забезпечення південного угруповання російських військ відбувається саме через Кримський міст. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Удар по Кримському мосту вже давним-давно назрів. У нас і в суспільстві колосальний запит на ураження цього мосту, і, з військової точки зору, це було необхідно, оскільки забезпечення південного угруповання російських військ відбувається саме через Кримський міст", - розповів Жданов.

За його словами, цілком можливо, Генштаб ЗСУ свідомо відтягував завдання удару по мосту до цього моменту.

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"Такі дії точно були узгоджені з ЗСУ, адже в операції брали участь ВМС України. Все йде за єдиним планом і задумом Генерального штабу і головкому. Тому цілком можна припустити, що після нинішньої атаки на Кримський міст почнеться активізація наших дій на півдні України. Ми ж не просто так захопили там новий плацдарм. А якщо до цього плацдарму додати ще й ефект від ураження Кримського мосту. Плюс підсихає ґрунт після підтоплення внаслідок підриву ГЕС, і, значить, важка бронетехніка скоро зможе проїхати своїми гусеницями по цьому ґрунті", - зауважив військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Атака по Кримському мосту

Як повідомляв Главред, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

У ЗМІ зазначають, що атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Улюблений міст Путіна нібито атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті-решт це вдалося зробити.

Президент РФ Володимир Путін цинічно заявив, що його країна начебто не використовує Кримський міст для перевезення військових та їх техніки для війни в Україні. Водночас, диктатор заявив, що міністерство оборони Росії вже готує відповідь і пригрозив українцям.

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