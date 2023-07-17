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"Накопичили крилаті ракети": Росія може помститись за Кримський міст масштабною атакою

Юлія Куришко
17 липня 2023, 19:04 оновлено 17 липня, 20:15
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Україна не підтвердила та не спростувала своєї причетності до чергового удару по Кримському мосту.
'Накопичили крилаті ракети': Росія може помститись за Кримський міст масштабною атакою
Коваленко розповів, як росіяни будуть мститись після атаки по Кримському мосту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео Telegram

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку, якою може стати відповідь окупантів на удар по Кримському мосту.

"Це безумовно серйозний репутаційний удар. Кримській міст - це один з об’єктів, який охороняється на найвищому рівні. На окупованих територіях, як я розумію, таких об’єктів два: цей міст та бухта в Севастополі. Але, як бачимо, ця охорона не допомогла вже вдруге", - зазначив Коваленко в інтерв'ю ТСН.

Незважаючи на те, що Україна не підтвердила та не спростувала своєї причетності до чергового удару по Кримському мосту, однак росіяни будуть звинувачувати українців, вважає експерт.

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"В будь-якому випадку вони продемонструють, що буде дзеркальна відповідь. Від 24 червня вони взагалі не застосовували по Україні крилаті ракети авіаційного базування Х-101 та Х-555. Не застосовували не тому, що вони у них закінчились або зупинилось виробництво. Вони накопичували боєкомплект і зараз у них є кількість, якою вони можуть влаштувати масований удар ракетами або дронами, або і такий, і такий. Важко сказати, наскільки він може бути масованим. Ми вже таке бачили, нічого нового вони не зможуть продемонструвати", - додав Коваленко.

Як відомо, на 19.00 за московським часом російський диктатор Путін збирає нараду, на якій має намір обговорити питання Кримського мосту.

"Це зібрання в першу чергу націлено на споживачів інформаційного фаст-фуду в самій Росії. Буде продемонстровано, як відповідати на цей, як вони називають, "терористичний акт". Це буде вистава для місцевих маргіналів", - каже експерт.

Атака по Кримському мосту

Нагадаємо, що вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух - сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

У Мережі опубліковали перші кадри після вибухів на Кримському мосту. На під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї утворилася величезна пробка, в ній коштує понад 1000 автомобілів, пишуть в соціальних Мережах.

Світан назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту. За словами військового експерта, вибух стався без оголошення окупантами повітряної тривоги. У зв'язку з цим він не виключив, вибух не був пов'язаний з повітряною атакою.

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