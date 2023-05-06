Після 9 травня Бахмут стане непотрібним для РФ – Світан

Російські загарбники намагаються захопити героїчне українське місто до нової "сакральної дати", адже потім їм уже не буде сенсу його захоплювати.

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Бахмут стане непотрібним для РФ після 9 травня, вважає Світан/ колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, скрін

Російські окупанти визначили 9 травня новою "сакральною датою", до якої намагаються захопити місто Бахмут на Донеччині. Після цієї дати російським загарбникам не буде до чого прив’язатися і не буде сенсу втрачати сотні людей щодня для захоплення міста.

Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, пише24 канал. Він нагадав, що непотрібність Бахмута для РФ після 9 травня раніше визнав глава приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин.

"Це кілька днів перед "скрєпною" датою, у них же проблема зі "скрєпами", в них ці "скрєпи" і в датах, і в голові, і де їх тільки немає, навіть на туалетах у них ці "скрєпи" висять – росіяни, що з них візьмеш", – зазначив Світан.

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Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Експерт вважає, що після цієї дати російські окупанти трохи зменшать інформаційні провокації щодо Бахмута, адже далі місто просто перестане бути потрібним і росіянам, і Пригожину.

Ситуація у Бахмуті

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. За його словами, захоплені позиції в місті він залишає Міноборони країни-агресора РФ.

Після цього заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи готові замінити у Бахмуті найманців приватної військової компанії "Вагнер", які нібито хочуть покинути місто-фортецю.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська окупаційна армія прийняла рішення відмовитися від спроб наступу на Бахмут Донецької області. Це відбувається на тлі підготовки загарбників до очікуваного контрнаступу Збройних сил України.

Дивіться відео про те, як речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував заяву голови ПВК "Вагнера" про те, що особовий склад ПВК відійде з Бахмута 10 травня:

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