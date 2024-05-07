Задіяні 'Іскандери' та авіація: Білорусь оголосила про проведення ядерних навчань

В Міноборони Білорусі зазначили, що частина сил і підроздів була переведена на альтернативний аеродром для підготовки до ядерних навчань спільно з РФ.

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Білорусь оголосила про раптову перевірку носіїв ядерної зброї / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В Білорусі оголосили про проведення синхронно із Росією навчань із застосуванням тактичного ядерного озброєння. Під час цих заходів Мінськ відпрацює дії з подачі боєприпасів на засоби доставки. Про це повідомляють білоруські ЗМІ з посиланням на міністра оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін.

За його словами, паптова перевірка засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї проводиться у зв'язку з розпорядженням білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

"У готовність до виконання завдань за призначенням приводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" і ескадрилья літаків Су-25. Перевірку буде проведено відповідно строго до регламенту часу, встановленого [Олександром Лукашенком]. Під час неї буде перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами", - заявив міністр оборони Хренін. відео дня

За інформацією Міністерства оборони Білорусі, вже переведено частину військ та авіаційних засобів на альтернативний аеродром, після чого відбудеться "проведення тренувань з підготовки до використання нестратегічної ядерної зброї".

В моніторинговій групі "Білоруський Гаюн" зазначають, що, ймовірно, для проведення перевірки будуть задіяні полігони "Осиповицький" і "Німан".

"До перевірки залучають ескадрилью штурмовиків Су-25 116-ї штурмової авіаційної бази і 587-й окремий ракетний дивізіон 465-ї ракетної бригади, озброєний ОТРК "Іскандер-М"", - зазначають аналітики.

Крім того, за їх даними, у навчаннях також візьме участь підрозділ 336-ї реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами "Полонез-М"", - зазначають аналітики.

"За нашою інформацією, сьогодні щонайменше 2 штурмовики Су-25 здійснили переліт з аеродрому базування ("Ліда") на аеродром "Мачулищі". Також заплановано виведення підрозділів, озброєних комплексами "Іскандер-М" і "Полонез-М", у позиційні райони", - резюмують в "Білоруському Гаюні".

Зони ураження ядерною зброєю / Інфографіка Главред

Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози Путіна - що відомо про ядерні навчання в РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністерство оборони країни-агресора Росії оголосило про намір провести навчання з використання нестратегічної ядерної зброї. Згідно з дорученням диктатора Володимира Путіна, МО РФ планує провести ці навчання "найближчим часом".

Представник Пентагону, бригадний генерал BBC Пет Райдер відзначив, що заяви про ядерні навчання РФ є лише прикладом безвідповідальної риторики з боку Кремля.

Захід висловлює обурення тим, що російський диктатор може використати тактичну ядерну зброю для шантажу. Цей підхід дозволяє Путіну впливати на інші держави та змушувати їх боятися Росії як країни-агресора. Колишній очільник українського МЗС Огризко наголосив, що Путін маніпулює ядерною загрозою, щоб залякати інших.

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