"Пішли вони з такою війнушкою": російські окупанти готуються мстити своєму командуванню

Окупанти / УНІАН, Reuters

Російські солдати перестають довіряти своїм командирам і готуються до заколотів. Вони готові помститися за накази не відступати під обстрілами ЗСУ.

Про це йдеться в нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

"Вони стоять, їх обстрілюють, а командир полку такий: "Не відступати!". А сам він десь на диванчику сидить там, випиває, напевно...", – розповідає батькові окупант, який разом зі своїм підрозділом намагається вижити в Харківській області.

Обурений чоловік радить синові не ризикувати життям, а йти в "відмову".

При цьому, щоб помститися командирам за таке ставлення, радить: "Як тільки вискочиш – можна знімати погони, в шапку, бл*дь, насрати і надіти на голову своєму комбату або комбригу. І нехай, бл*, ходить, втирається! Пішли вони нах*і, бл*, з такою войнушкой...".

Війна в Україні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 5 травня розповів про те, що українські військові підрозділи почали контрнаступні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що йдеться не про широкомасштабну контрнаступну операцію, а про точковий тактичний наступ.

У Генштабі ЗСУ 6 травня заявили, про визволенні Олександрівки, Федорівки, Українки, Шестаково та Перемоги на північному сході Харківської області.

227-й батальйон територіальної оборони ЗСУ розповів про деокупації верхнього Салтова, Замуловки, Байрака і Рубіжного Харківської області. У Борівській сільській раді розповіли, що окупанти відходять від борової та Богуславки.

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