Окупанти РФ готують новий штурм: у Генштабі назвали два небезпечних напрямки

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Зберігається можливість проведень диверсій окупантами РФ зі звинуваченням у цьому ЗСУ на об'єктах хімічної промисловості, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Не виключається можливість проведення диверсій на об'єктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому підрозділів Збройних сил України", - сказано в повідомленні, опублікованому в Facebook.

На Сіверському напрямку противник обстріляв із застосуванням реактивних систем залпового вогню прикордонні населені пункти Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області.

"Очікується продовження проведення демонстраційних дій противником уздовж ділянки державного кордону України з метою сковування дій підрозділів Збройних сил України та недопущення їх перегрупування за іншими напрямками", - повідомляють у Генштабі.

На Слобожанському напрямку агресор підтримує в готовності до застосування деякі сили і засоби ППО на території Бєлгородської області, проводить повітряну розвідку.

На Ізюмському напрямку противник здійснював поповнення боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Окупанти продовжують підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Лиман і Сєвєродонецьк.

Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєверодонецький район Луганської області, а також Кам'янка Ясинуватського району Донецької області.

"У Маріуполі ворог артилерією і ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу Азовсталь. Тривають бойові дії", - повідомляють у Генштабі.

На Южнобужском противник активних бойових дій не проводив, але здійснював обстріли підрозділів українських військ. Веде підготовку штурмових дій.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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