"Пішов у штикову на HIMARS": в Росії поховали окупанта-"суперсолдата"

У Росії поховали окупанта-"суперсолдата" / скріншот

В Україні був ліквідований російський окупант, якого на батьківщині зробили "супергероєм".

Намагаючись "звільнити" Луганщину, Рамзан Валлайлінов з позивним "Клон", кинувся в ближній бій з РСЗВ Himars, повідомили російські пропагандисти. "Герой" поодинці намагався "захопити" артилерійську установку.

"Феєричне повідомлення від рашн-пропаганди. В штикову на HIMARS", - прокоментував "подвиг" окупанта офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

окупант / скріншот

Нагадаємо, раніше Анатолій "Штефан" Штірліц писав: українські бійці "задвухсотили" чергового російського окупанта - пілота вертольота "Мі-35" майора Миколи Бугая (уродженця України).

Він каже, що Бугай, покинувши колись рідну Черкаську область, закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище, потім служив у російській армії і брав участь в агресії проти Сирії, а в 2022 році пішов воювати проти України.

Також повідомлялося, в Україні був знищений пілот російського вертольота Ка-52 капітан Кусов Костянтин. Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан, російський пілот брав участь у бойових діях у Чечні та Сирії.

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