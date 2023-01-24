Путіну вистачить валютних резервів ще на три роки війни — Bloomberg

У Росії залишився значний запас міцності, багато в чому завдяки залишкам російських резервів.

Володимиру Путіну поки вистачає грошей на війну / Колаж фото сайт Кремля, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Росія зможе продовжувати війну з Україною близько трьох років, якщо не трапиться драматичного скорочення нафтових доходів Кремля.

До такого висновку прийшли аналітики агентства Bloomberg і одного з найбільших інвестбанків світу — Citibank, проаналізувавши поточний рівень доходів і витрат і змоделювавши різні сценарії розвитку санкційного тиску.

При цьому були проаналізовані обсяги російських резервів, які Москва може направити на погашення дефіциту бюджету.

Видання зазначає, що у Росії залишився значний запас міцності, багато в чому завдяки залишкам російських резервів, номінованих в китайських юанях, — ця частина не потрапила під західні санкції і як і раніше доступна для російської влади.

Аналітики Bloomberg прогнозують, що збереження поточного статус-кво, тобто продажу російської нафти за ціною в районі $50 за барель, дозволить російській владі відносно безболісно для країни продовжувати військові дії протягом трьох років, покриваючи дефіцит бюджету з наявних джерел.

Разом з тим Citibank дає трохи жорсткіший прогноз — 2,5 роки щодо безболісного життя для російського бюджету і, відповідно, держави.

При цьому видання визнає, що їх прогноз не враховує інші можливості російської влади фінансувати дефіцит бюджету. Йдеться про нові податки на російський бізнес, включаючи разові виплати на користь бюджету, а також можливості Мінфіну позичати гроші на внутрішньому ринку.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що країна-агресор РФ хоче нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус-кво станом на сьогоднішній момент, що має на увазі поділ держави.

За його словами, українській стороні зараз пропонують так звану умовну"38 паралель" (неофіційна назва кордону між КНДР і Південною Кореєю, — ред.).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним.

Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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