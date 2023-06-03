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Поразка від ЗСУ та на Білгородщині загрожують РФ бунтами та хаосом - ГУР

Андрій Ганчук
3 червня 2023, 18:53 оновлено 3 червня, 19:03
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Агресор Росія кинула всі боєздатні сили на окупацію України і тепер їй не вистачає військ для прикриття своєї території, зазначив Андрій Юсов.
РДК, Легіон Свобода Росії
Москва не може зупинити добровольців Росії на Білгородщині - ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Країна-окупант Росія робить невдалі кроки щодо придушення дій ополченців російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода в Бєлгородської області. Всі боєздатні війська Москва кинула на окупацію України і тепер їй нічим прикрити свої кордони. У такій ситуації, враховуючи майбутнє звільнення ЗСУ своїх територій, РФ може зіткнутися з бунтами або внутрішніми конфліктами. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі Суспільне він розповів про те, що поразка Росії у війні проти України може призвести до внутрішніх конфліктів у самій РФ.

"Внаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої Московщини", - зазначив Юсов.

За його словами, посприяти подібному розвитку подій можуть і успішні дії російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії в Бєлгородській області.

"Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатися, перекинуто на окупацію України. На території Московщини залишилися переважно пузаті "даішники", - зазначив Юсов.

Аналізуючи ситуацію в Бєлгородщині, він акцентував увагу на тому, що "ДПС-ники", яких Москва скликала в рамках плану Едельвейс до кордону, не мають компетенції, щоб протистояти озброєним добровольцям. Вони можуть хіба що бити учасників мирних акцій протесту і брати хабарі з осіб пенсійного віку.

"Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і "Градами" бомбити і знищувати цивільні будинки самих росіян. Це все відбувається в прямому ефірі, наживо, на все це дивиться весь світ", - підкреслив Андрій Юсов.

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

1 червня Російський добровольчий корпус (РДК) оголосив про другу фазу військової операції в Бєлгородській області. Бійці заявили, що ведуть бої в напрямку Шебекіно. Російські пропагандисти повідомляли про, мовляв, "атаку танками" шебекінського МАПП.

Пізніше у РДК заявили, що завдали удару з реактивних систем залпового вогню Град по будівлі МВС у Шебекіно. Бійці Легіону Свобода Росії, які також працюють на Білгородщині, показали, як знищують військову техніку російських окупантів.

Крім того, в Легіоні Свобода Росії сказали, що російські добровольці ведуть бої в Новій Таволжанці і Титівці – передмісті Шебекіно.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили інформацію, згідно з якою добровольці Росії проводять свою операцію в Бєлгородській області. Київ до їхніх дій жодного відношення не має.

Військова операція добровольців Росії на Білгородщині триває.

Дивіться відео, в якому ополченці Росії показали трофеї з Бєлгородської області:

Інші новини:

ГУР війна Росії та України Легіон Свобода Росії Білгородська область Російський добровольчий корпус (РДК)
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