Удари по солдатах і техніці РФ: добровольці показали кадри боїв на Білгородщині

Запис демонструє лякливість і непрофесіоналізм путінських військ, підкреслили в Легіоні.

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Легіон "Свобода Росії" знищує техніку армії РФ / скріншот

Добровольці Легіону "Свобода Росії" опублікували відеозапис з кадрами знищення частин армії РФ в Бєлгородській області.

На відео зафіксовано фрагменти боїв з підрозділами армії РФ на території Бєлгородщини. Відео опубліковано в Telegram Легіону.

Відзначимо, що на записі, серед іншого, видно роботу повстанців-артилеристів. При цьому також показана знищена техніка армії РФ.

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"Перші кадри нашої операції в Білгородській області. Запис демонструє лякливість і непрофесіоналізм путінських військ. Маючи чисельну перевагу, діючи на знайомій території, солдати РФ ховалися в кущах і під парканами. На записі є момент, коли ціла мотострілецька рота ховається в покинутих будинках місцевих жителів. Хотіли грати в хованки, але наші артилеристи грають краще. Також знято знищення і пошкодження техніки, яка тепер не поїде по російських дорогах руйнувати українські міста", — написали бійці Легіону.

Дивіться відео - рейд повстанців РФ по Білгородщині:

Добровольці показали відео рейду по Білгородщині / скріншот

Нагадаємо, Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон Свобода Росії заявили про початок військової операції в Бєлгородській області.

Мета - звільнення регіону від влади режиму диктатора Володимира Путіна. Добровольці провели бої на КПП Грайворон, пройшли кілька населених пунктів і отримали трофейну техніку.

У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу з демілітаризації Бєлгородської області з метою створення там буферної зони для захисту українського кордону від російських окупантів.

В операції брали участь виключно громадяни РФ.

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