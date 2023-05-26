Удари по солдатах і техніці РФ: добровольці показали кадри боїв на Білгородщині

Добровольці Легіону "Свобода Росії" опублікували відеозапис з кадрами знищення частин армії РФ в Бєлгородській області.
На відео зафіксовано фрагменти боїв з підрозділами армії РФ на території Бєлгородщини. Відео опубліковано в Telegram Легіону.
Відзначимо, що на записі, серед іншого, видно роботу повстанців-артилеристів. При цьому також показана знищена техніка армії РФ.
"Перші кадри нашої операції в Білгородській області. Запис демонструє лякливість і непрофесіоналізм путінських військ. Маючи чисельну перевагу, діючи на знайомій території, солдати РФ ховалися в кущах і під парканами. На записі є момент, коли ціла мотострілецька рота ховається в покинутих будинках місцевих жителів. Хотіли грати в хованки, але наші артилеристи грають краще. Також знято знищення і пошкодження техніки, яка тепер не поїде по російських дорогах руйнувати українські міста", — написали бійці Легіону.
Дивіться відео - рейд повстанців РФ по Білгородщині:
Нагадаємо, Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон Свобода Росії заявили про початок військової операції в Бєлгородській області.
Мета - звільнення регіону від влади режиму диктатора Володимира Путіна. Добровольці провели бої на КПП Грайворон, пройшли кілька населених пунктів і отримали трофейну техніку.
У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу з демілітаризації Бєлгородської області з метою створення там буферної зони для захисту українського кордону від російських окупантів.
В операції брали участь виключно громадяни РФ.
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